FEMINICÍDIO – Homem é preso em Altamira acusado de matar mulher na área rural de Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia)- A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (12), Aldiney Novaes da Silva, suspeito de assassinar sua companheira, Dicélia Gonçalves, no último domingo (09), na zona rural de Novo Progresso.

Homem foi preso pela Policia Civil em Altamira e confessou ter matado a esposa em Novo Progresso-

A investigação começou no dia 10, quando a Delegacia de Novo Progresso recebeu a denúncia do desaparecimento da vítima. A polícia apurou que Aldiney fugiu para Altamira com o objetivo de conseguir dinheiro e seguir viagem para Senador José Porfírio.

Aldiney Novaes da Silva foi preso pela polícia civil da cidade de Altamira, no Pará, e confessou ter matado sua companheira, Dicelia Gonçalves da Silva, em Novo Progresso, Pará. O corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, nos fundos da propriedade onde o casal morava, a aproximadamente 16 quilômetros de Alvorada da Amazônia, próximo a fazenda Tio Xico.

Aldiney foi preso nesta quarta-feira, 12 de março de 2025, pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Equipe Plantonista e a Superintendência Regional do Xingu, realizou a prisão do criminoso que foragiu de Novo Progresso.

A prisão de Aldiney Novaes da Silva, foi possível após informações repassadas pela Policia civil de Novo Progresso no dia (10/03/2025) para os policiais da 22 Seccional Urbana de Altamira a respeito de um desaparecimento (possível feminicídio) cometido na área rural do município. Conforme o repassado, o suspeito seria o nacional conhecido como ALDINEY, sendo disponibilizado a equipe policial uma foto do indivíduo, o qual teria fugido em direção a cidade de Altamira, com o fim de seguir viagem e se homiziar na zona rural do município de Senador José Porfírio. Diante dos fatos, a equipe da Delegacia de Altamira passou realizar campanas na Rodoviária do município com o objetivo de interceptar o suspeito. Nesta quarta-feira (12), aproximadamente às 15h30min, ALDINEY foi avistado consumindo bebida alcoólica em uma distribuidora próxima a rodoviária, ao ser abordado, imediatamente confessou ter assassinado sua companheira DICÉLIA GOLÇALVES, no domingo, dia 09/03/2025, e vindo a fugir em direção a Altamira via ônibus. Ainda, informou a equipe policial que estava aguardando receber um valor de familiares para poder comprar a passagem para seguir para a cidade de Senador José Porfírio. Quando questionado sobre o corpo de sua companheira, ALDINEY indicou onde o corpo estaria ocultado, inclusive, gravando um áudio para a equipe policial da Delegacia de Novo Progresso para que se realizasse o resgate do corpo de sua companheira. Por fim, não foi necessário o uso de algemas pela equipe policial em razão da cooperação do conduzido, que confessou o crime.

O corpo da vítima foi encontrado em estado avançado de decomposição, nos fundos da propriedade onde o casal morava, a 16 quilômetros de Alvorada da Amazônia, próximo à fazenda Tio Xico.

Aldiney foi preso sem resistência e encaminhado à delegacia. As investigações para aprofundar mais detalhes do crime.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/07:21:41

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

