Feminicidio: Homem mata mulher em comunidade entre Itaituba e Rurópolis; filho da vítima fica ferido

Foto: Reprodução | O crime ocorreu na tarde de sábado (9) no km 60.

Uma mulher foi morta e o filho dela ficou ferido em um crime registrado na tarde de sábado (9), em uma comunidade localizada na altura do quilômetro 60, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis, no sudoeste do Pará. Segundo informações, o suspeito, identificado pelo apelido de “Nego”, teria atacado a esposa, Katiane da Cruz Alves, de 27 anos, após uma discussão motivada por ciúmes de uma possível traição.

Em meio à briga, o homem teria desferido golpes de facão contra a vítima e, em seguida, efetuado um disparo à queima-roupa. Durante a confusão, o filho de Katiane, um adolescente, foi ferido com um golpe de facão na mão ao tentar defender a mãe. As autoridades realizam buscas na região para localizar o suspeito, que fugiu após o crime. O caso é investigado como feminicídio.

Fonte: Júnior Ribeiro/ Jornal Folha do Progresso

