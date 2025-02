Feminicídios em MT deixam mais de 80 crianças sem mães em 2024

Monitor da violência – feminicídio — Foto: Editoria de Arte/G1

De acordo com a Polícia Civil, dentre os órfãos, 17 são filhos biológicos dos autores dos crimes.

Os crimes de feminicídio registrados em Mato Grosso durante o ano de 2024 deixaram 83 crianças sem mães. De acordo com dados da Polícia Civil, das 47 mulheres que foram mortas, 41 eram mães. A polícia informou ainda que, dentre os órfãos, 17 são filhos biológicos dos autores dos crimes.

❗O feminicídio é uma qualificadora de homicídio incluída no Código Penal pela Lei n° 13.104. É aplicada em casos de assassinato praticados contra mulheres em razão do gênero, seja por discriminação à condição de mulher ou por violência doméstica e familiar. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos.

Em Cuiabá, um benefício mensal é pago pela prefeitura para as crianças orfãs de mães vítimas de feminicídio. O auxílio ajuda com despesas, como a alimentação e material escolar das crianças.

Já em 2025, foram registrados três casos de feminicídios no estado. No dia 30 de janeiro uma mulher identificada como Regiane Alves da Silva, de 29 anos, foi morta a facadas pelo marido, Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, em um bar de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá.

A vítima foi morta na frente das duas filhas do casal, de três e oito anos de idade. Ele e Regiane eram casados há oito anos. As duas crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.

Como pedir ajuda?

O aplicativo ‘SOS Mulher MT’ é uma das alternativas criadas para ajudar vítimas de violência doméstica em Mato Grosso. O aplicativo conta com um botão do pânico, por meio dele a vítima pode fazer um pedido de socorro quando o agressor descumprir a medida protetiva.

Dados da Polícia Civil apontam que houve um aumento de 31% na procura pelo aplicativo neste primeiro semestre ano, com 3.376 downloads. Já as solicitações de medidas protetivas com o Botão do Pânico cresceram 9%, com 2.731 pedidos.

Interface do aplicativo ‘SOS Mulher MT’ — Foto: Reprodução

O Botão do Pânico virtual está disponível, por enquanto, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis.

Nos outros municípios do estado, a plataforma pode ser acessada para as outras funções, como direcionamento à medida protetiva online, telefones de emergência, endereços das Delegacias da Mulher, Plantão 24h, denúncias sobre violência doméstica e também acesso à Delegacia Virtual para registro de ocorrências.

