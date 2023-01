Feriados e pontos facultativos de 2023 são divulgados pelo governo do Pará; confira

Órgãos e entidades de diversas áreas terão escalas de serviço e, por isso, a prestação de serviço não sofrerá qualquer prejuízo – (Foto:Márcio Nagano / Arquivo O Liberal).

Em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) da última quarta-feira (25), o governo do Pará divulgou os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2023, a serem cumpridos por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) poderá, por meio de portaria, alterar as datas dos pontos facultativos definidos neste decreto, de número 2.871.

A prestação de serviço não sofrerá qualquer prejuízo, segundo a administração estadual, porque os órgãos e as entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão.

Os pontos facultativos dos dias 9 de junho, 14 de agosto, 8 de setembro, 13 de outubro e 3 de novembro serão compensados com o acréscimo de uma hora à jornada diária normal de trabalho, nos seis dias úteis subsequentes aos dias facultados. E os expedientes dos dias 22 de fevereiro e 23 de outubro serão estendidos até as 18 horas.

Já os feriados religiosos municipais declarados por lei, em número não superior a quatro, incluindo a Sexta-Feira da Paixão, na forma do art. 2º da Lei Federal no 9.093, de 12 de setembro de 1995, bem como os pontos facultativos de que tratam os incisos VIII e XVII do art. 1º deste decreto serão observados pelos órgãos e entidades da administração estadual nos municípios correlatos.

Confira as datas:

Janeiro

1º de janeiro – Confraternização Universal, feriado nacional

Fevereiro

20 de fevereiro – Ponto facultativo

21 de fevereiro – Carnaval, ponto facultativo

22 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas, ponto facultativo até as 12h

Abril

7 de abril – Sexta-feira da Paixão, ponto facultativo

21 de abril – Tiradentes, feriado nacional

Maio

1º de maio – Dia do Trabalho, feriado nacional

Junho

8 de junho – Corpus Christi, ponto facultativo

9 de junho – Ponto facultativo

Agosto

14 de agosto – Ponto facultativo

15 de agosto – Adesão do Grão Pará à Independência do Brasil, feriado nacional

Setembro

7 de setembro – Independência do Brasil, feriado nacional

8 de setembro – Ponto facultativo

Outubro

12 de outubro – Nossa Sra. Aparecida, feriado nacional

13 de outubro – Ponto facultativo

23 de outubro – Recírio, ponto facultativo até 12h

28 de outubro – Dia do Servidor Público, ponto Facultativo

Novembro

2 de novembro – Finados, feriado nacional

3 de novembro – Ponto facultativo

15 de novembro – Proclamação da República, feriado nacional

Dezembro

8 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição, ponto facultativo

25 de dezembro – Natal, feriado nacional (Com informações do O Liberal).

