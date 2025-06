Férias de julho com tranquilidade: conheça o Seguro Auto do Sicredi

(Foto: Reprodução) – Legenda: Produto oferece cobertura completa contra roubo, furto, colisões e incêndios.

Com cobertura completa e assistência 24h, o seguro oferece proteção ideal para quem vai pegar a estrada nas férias

Com a chegada das férias de julho, muitas famílias já começam a planejar viagens de carro para aproveitar o descanso e conhecer novos destinos. Mas antes de colocar o pé na estrada, é essencial garantir que o veículo esteja protegido contra imprevistos. É nesse cenário que o Seguro Auto do Sicredi se destaca como uma opção segura, prática e personalizada para quem busca tranquilidade durante o trajeto.

O produto oferece cobertura completa contra roubo, furto, colisões e incêndios, não apenas no Brasil, mas também em países do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Além disso, conta com assistência 24 horas, que inclui reboque, hospedagem em caso de acidentes em viagem, transporte emergencial e muito mais.

Outro diferencial é a flexibilidade no pagamento, com a possibilidade de parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito ou em 6 vezes sem juros no débito automático. O atendimento próximo e personalizado também é um dos pilares do serviço, desde a escolha do plano até o suporte em situações de emergência.

“O Seguro Auto do Sicredi foi pensado para oferecer proteção e comodidade em todos os momentos, especialmente em períodos como as férias, quando as pessoas estão mais expostas a imprevistos nas estradas,” afirma Carla Ferreira, assessora de produtos e serviços do Sicredi.

Com a possibilidade de personalizar coberturas e assistências, o associado pode montar um plano que se encaixe perfeitamente ao seu perfil e estilo de vida. A contratação é simples e pode ser feita pelo aplicativo, site ou diretamente nas agências.

Para quem quer aproveitar as férias com segurança e sem preocupações, o Seguro Auto do Sicredi é uma escolha inteligente e confiável. Para saber mais, basta acessar: sicredi.com.br/seguros.

Fonte: SICREDI NORTE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:32:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...