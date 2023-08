Férias escolares: PRF registra 82 acidentes e 28 mortes em 1 mês de operação nas rodovias no Pará

Agentes atuaram em rodovias federais que passam pelo Pará. — Foto: Ascom PRF-PA

Levantamento sobre fiscalização nas rodovias federais paraenses em julho foi divulgado nesta terça (1º).

As estradas federais do Pará registraram 82 acidentes e 28 mortes durante um mês da operação “Férias Escolares 2023”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Iniciada no dia 30 de junho e encerrada na segunda-feira (31), a operação contabilizou, do total, 40 acidentes graves. Das 82 ocorrências gerais, além das vítimas fatais, 83 pessoas ficaram feridas. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (1º).

O mês de julho é a temporada do chamado “verão amazônico”, quando chove menos no Norte do país e muitas pessoas tiram férias.

Segundo a PRF, a maioria dos casos teve como causa principal a conduta inadequada de parte dos motoristas nas rodovias federais que passam pelo estado.

“A estratégia das ações foi reforçar o policiamento e a orientação de trânsito nos locais e nos horários de maior fluxo de veículos, incidência de acidentes graves e de crimes, no período de férias escolares no país”, explicou a corporação.

Confira o ranking por rodovias e acidentes registrados, segundo a PRF:

BR-230, com 23 acidentes registrados;

BR-163, com 17 acidentes registrados;

BR-316, com 16 acidentes registrados;

BR-010, com 12 acidentes registrados;

BR-308, com sete acidentes registrados;

BR-155, com seis acidentes registrados;

BR-222, com um acidente registrado.

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 13.412 veículos e 16.182 pessoas, além de terem sido realizados 9.247 testes de alcoolemia, com um total de 179 autuações por combinação entre álcool e direção.

As outras infrações mais observadas, conforme a PRF, foram por: ultrapassagens indevidas, não utilização do cinto de segurança, do capacete e dos dispositivos de retenção para crianças (DRC) — com totais de 1137, 346, 324 e 108 autuações, respectivamente.

“Já no combate à criminalidade, 123 pessoas foram detidas. Dessas, 25 por embriaguez ao volante e cinco por tráfico de drogas. Durante a operação, 23 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados e 14 com sinais de adulteração foram apreendidos”, pontuou a corporação.

Além disso, a PRF informou que apreendeu mais de 46 mil produtos piratas e sem pagamento de imposto, cinco armas de fogo, 87 munições, 121 kg de cocaína e 15 kg de maconha.

No combate aos crimes ambientais, mais 100 m³ de madeira e 1,5 toneladas de pescado ilegal foram apreendidos durante a operação, segundo a polícia.

Fonte: g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/15:01:43

