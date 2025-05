Fernanda Torres recebe maior honraria por mérito cultural do Brasil

Lula e Fernanda Torres na Ordem do Mérito Cultural (OMC). (Foto:Ricardo Stuckert / PR).

A atriz Fernanda Torres foi uma das personalidades homenageadas nesta terça-feira (20) com a Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior condecoração pública concedida a indivíduos e instituições que contribuíram de forma relevante para a cultura brasileira. A cerimônia ocorreu no Rio de Janeiro e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que entregou pessoalmente as distinções.

Suspensa desde 2019, a OMC foi retomada neste ano com uma edição que destacou a diversidade cultural do país. Ao todo, 112 personalidades e 14 instituições foram agraciadas. Fernanda Torres recebeu a insígnia Grã-Cruz, o grau mais alto da honraria, ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva, da cantora Leci Brandão e do cineasta Walter Salles.

A entrega da medalha a Fernanda Torres também teve um significado especial: a atriz foi homenageada pelo papel de Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa, dirigido por Walter Salles e baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, narra a história da advogada Eunice Paiva, símbolo da resistência à ditadura militar e mãe do autor.

Criada pela Lei nº 8.313, de 1991, e com sua primeira edição realizada em 1995, a OMC visa reconhecer contribuições notáveis à cultura nacional. Em edições anteriores, já foram homenageados nomes como Fernanda Montenegro, Jorge Amado e Cartola.

A cerimônia deste ano contemplou expressões culturais de todas as regiões do país, abrangendo áreas como música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, cultura indígena e digital. O Ministério da Cultura também aproveitou a ocasião para celebrar os 40 anos de criação da pasta, com o tema “40 anos do MinC: Democracia e Cultura”.

