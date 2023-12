Ferrogrão- Clima Tenso em audiência publica convocado pelo Senado em Novo Progresso;Vídeo

A reunião é organizada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos) e acontece neste momento no centro de convenções Escremim em Novo Progresso.

Conforme anunciado antes, as lideranças indígenas dos povos munduruku e caiapó fizeram uma manifestação nesta sexta-feira (15) em Novo Progresso (PA), na chegada do Senador Zequinha Marinho autor da convocação desta reunião aprovada na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para tratar da construção da Ferrogrão. A policia Militar faz segurança do local!

Ferrogrão afetará pelo menos 6 terras indígenas, 17 unidades de conservação e 3 povos isolados,mostra estudo.

A obra, prioridade do agronegócio, deve transportar soja do norte do Mato Grosso até o porto de Miritituba (PA), de onde o produto seria exportado. Ela consta do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

Entidades e movimentos sociais veem ameaça de aumento do desmatamento e apontam que a obra passa perto de reservas indígenas. Também afirmam que não houve consulta aos povos afetados, como determina a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) A ferrovia se encontra suspensa pelo fato de atravessar a floresta nacional do Jamanxim.

