Ferrogrão- Ministro Alexandre de Moraes votou pela liberação da obra e análise do caso é suspenso após pedido de vista do ministro Flávio Dino

Representantes de povos indígenas participam de sessão do STF que ouviu representantes de entidades admitidas no processo da Ferrogrão. Foto: Antonio Augusto/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento da Ferrogrão hoje, 8 de outubro de 2025, mas a análise do caso foi suspensa após pedido de vista do ministro Flávio Dino

. O julgamento será retomado em uma data futura ainda a ser definida.

Detalhes da sessão de hoje (08/10/2025):

Votos favoráveis : O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou pela liberação da obra, acompanhado pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Posição dos ministros : Alexandre de Moraes : Considerou que não há risco de dano ambiental iminente em permitir o avanço do projeto, ressaltando que a implantação da ferrovia ainda dependerá de estudos de impacto ambiental e licenças. Luís Roberto Barroso : Acompanhou o relator, sugerindo a criação de condicionantes para que o Poder Executivo restabeleça as áreas protegidas diminuídas.

Pedido de vista: O ministro Flávio Dino interrompeu a sessão com um pedido de vista, sem anunciar seu voto.

Contexto do julgamento:

A Ferrogrão é um projeto de ferrovia que ligaria Sinop (MT) a Itaituba (PA), facilitando o escoamento da produção agrícola.

O julgamento no STF aborda a constitucionalidade de uma lei que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim para a passagem da ferrovia.

O caso estava paralisado desde 2021 por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes.

