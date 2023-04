Ferrovia do Pará: Helder assina acordo na China para construção de ferrovia entre Marabá e Barcarena

O documento assinado pelo governador e os chineses (Foto:Agência Pará).

Negociações entre o governo paraense e o chinês poderão trazer ainda mais recursos para o Estado, melhorando infraestrutura, logística e a geração de empregos

A construção de uma ferrovia no Pará, que integrará a cidade de Marabá ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, pode sair do papel em breve.

Nesta quinta-feira (14), o governador do Pará, Helder Barbalho, o presidente adjunto da Communications Construction Company (CCCC), – maior construtora da China-, Sun Liqiang, e o Vice-Presidente Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre Silva D’Ambrosio, assinaram um memorando de entendimento sobre a construção da “Ferrovia do Pará”. A previsão de investimento é de R$ 10 bilhões.

O documento que foi assinado em Pequim, capital da China, foi referendado pelos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping, presidente chinês, e faz parte de um conjunto de acordos oficializado entre os dois países durante agenda diplomática de autoridades brasileiras no país.

“Esse é um momento muito relevante para o Estado do Pará, onde podemos concretizar um projeto histórico para estrutura logística do nosso Estado.

Assinamos o projeto para a Ferrovia do Pará. Isso representará investimentos ao nosso Estado, como a geração de empregos e desenvolvimento para os municípios que estão localizados ao longo do trajeto da ferrovia”, disse o chefe do Executivo Estadual.

Helder Barbalho complementou afirmando que, “O projeto faz com que o Pará, integrado à ferrovia Norte-Sul, outras hidrovias e portos, possa ser um Estado mais competitivo para o desenvolvimento da economia voltada à mineração e o agronegócio, fortalecendo a geração de renda.

É um momento histórico para construir a viabilização e transformar o projeto em realidade para gerar oportunidades ao Pará”, finalizou.

Agendas diplomáticas de Helder e Lula na China

Desde a última quarta-feira (12), o governador do Pará, Helder Barbalho, integra a comitiva diplomática do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China, maior parceiro comercial do Brasil. Nesta sexta-feira (14), além da assinatura do Memorando de Entendimento da Ferrovia do Pará, o chefe do Poder Executivo Estadual paraense também cumpriu agenda com o presidente chinês, Xi Jinping, além de participar de reuniões bilaterais com segmento empresarial de diferentes áreas.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Crescer Online em 14/2023/17:55:11

