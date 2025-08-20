Festa com menores, drogas e álcool termina em confusão e prisão em Novo Progresso

Novo Progresso, 20 de agosto de 2025 – A Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira (20) após denúncia de perturbação do sossego em um conjunto de kitnets na Rua Santana, em Novo Progresso.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram diversos indivíduos apresentando sinais claros de embriaguez, como forte odor etílico e fala arrastada. Durante a abordagem, um individuo identificado com Maurício d. C. S. resistiu às ordens policiais e investiu contra a guarnição. Foi necessário o uso do dispositivo elétrico de choque (taser) para contê-lo. Em sua posse foram encontrados um canivete e resquícios de substância análoga à cocaína.

Logo após a intervenção, 12 pessoas saíram da residência, sendo oito menores de idade e quatro maiores. Os adolescentes identificados têm idades entre 13 e 16 anos, enquanto os maiores foram identificados como Yasmin S. G. (18), Maurinho d. C. S. (20), Pedro K. S. (21) e Caique J. N. D. (20).

Dentro do imóvel foram localizados vários litros de bebidas alcoólicas, cigarros e narguilés, evidenciando a presença e consumo irregular de álcool por menores de idade.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (Depol) para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a situação dos adolescentes.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente

O caso configura violação ao Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que proíbe a venda, fornecimento, entrega ou qualquer forma de oferta de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. A pena prevista é de dois a quatro anos de detenção, além de multa, salvo se o fato constituir crime mais grave.

“É importante destacar que a oferta de álcool a menores não é apenas uma infração social, mas um crime previsto em lei. Situações como essa trazem sérios riscos à saúde e à segurança dos adolescentes”, destacou um dos policiais envolvidos na ocorrência.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a responsabilidade dos envolvidos e se houve crime de fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, previsto no ECA.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/14:26:49

