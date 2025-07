Festa de aniversário de Marquezine em Ilha será para 200 pessoas e terá regras de conduta

Bruna Marquezine — Foto: Reprodução do Instagram

A atriz vai comemorar seus 30 anos na famosa Ilha Fiscal, da Marinha, no Rio de Janeiro.

E vem festão por aí! Bruna Marquezine promete dar o que falar com a comemoração de aniversário de 30 anos, no próximo dia 15 de agosto. Afinal, 30 anos merece (e muito!) uma celebração inesquecível. O local escolhido foi a Ilha Fiscal – a mesma que ficou marcada pelo “O Último Baile do Império”, realizado alguns dias antes da Proclamação da República.

Procurada pelo gshow, a assessoria da atriz confirmou que ela vai fazer, sim, o evento no local, que é administrado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).

Mas o gshow foi atrás e descobriu o que vai rolar no festão da atriz. De acordo com uma fonte, Bruna Marquezine assinou um termo de autorização para a utilização da Ilha Fiscal com regras a serem seguidas no local.

Para utilizar a Ilha Fiscal é preciso seguir algumas normas, previstas no documento assinado pela atriz, como não poder se empolgar e ficar desnudo, não poder usar drones ou canhão de luz – para não atrapalhar a visão dos pilotos dos aviões, já que a Ilha Fiscal fica bem próxima à pista do aeroporto Santos Dumont.

É preciso controlar o volume do som. Ou seja: não poderá ter decibéis muito elevados para evitar problema com os vitrais históricos da Ilha Fiscal.

Vale ressaltar que não existe locação da Ilha. Para realizar a festa no espaço, Bruna precisou abraçar um projeto cultural feito pela Marinha e doou um valor para a causa. Entre os projetos estão ‘Uma Tarde No Museu’, ‘Projeto Escola’ – que atende crianças da rede pública de ensino, ‘Projeto de Acessibilidade ao Visitante da Ilha” e outros.

Sim, este é o número estipulado pela atriz para realizar o evento na Ilha Fiscal. A festa, que será mesmo no dia 15 de agosto, vai ser voltada para família e amigos. Segundo uma fonte contou ao gshow, a festa começará no meio da tarde e terá uma duração total de 6 horas.

Transferida para a Marinha pelo Ministério da Fazenda, em 1913, a Ilha é administrada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). Ela ficou muito conhecida por sediar o “Último Baile do Império”, que foi realizado dias antes da Proclamação da República.

A Ilha Fiscal ou o castelinho (conforme é chamado por muitos) é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro. No Iocal destaque para o Torreão, as salas expositivas que abordam a sua construção, o último baile do Império e a ocupação pela Marinha do Brasil.

Para visitar a Ilha Fiscal é possível adquirir o ingresso via internet. E o acesso ao local é feito por microônibus ou escuna (incluso no valor do ingresso).

