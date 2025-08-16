Festa de música eletrônica termina com queda de piso de restaurante no Pará

Foto:Reprodução | Acidente ocorreu na noite de sexta (15) provocando correria e pânico entre as pessoas no local

Um evento de música eletrônica com muita gente se divertindo acabou de forma surpreendente na noite dessa sexta-feira (15) na Ilha do Combu, um ponto turístico na região das ilhas de Belém. Parte da estrutura do piso de um restaurante, onde transcorria o evento, acabou cedendo. O fato provocou momentos de correria e desespero entre as pessoas no local.

De acordo com o relato de alguns frequentadores, muitas pessoas deixara o ambiente bem assustadas, temerosas de novos acidentes. Um fator agravante para casos desse tipo é a dificuldade de saída de pessoas da ilha. Durante a noite, a quantidade de embarcações disponíveis para transporte é reduzida. Isso acabou comprometendo o retorno de quem decidiu ir embora imediatamente do local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo os proprietários do restaurante, o restante da estrutura não oferece risco ao evento. As circunstâncias do ocorrido ainda deverão ser apuradas pelos responsáveis pelo estabelecimento.

Fonte: O Liberal/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2025/09:46:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...