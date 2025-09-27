Festa para ‘Cabocla Herondina’ celebra ancestralidade e a força da encantaria em Santarém (PA)

Terreiro de Candomblé Ilê Dará Asé Oyá Onira — Foto: Acervo

Evento aberto ao público será realizado no Ilê Dará Asé Oyá Onira, neste sábado (27), no bairro Salé.

Guardiã das matas e dos animais, a princesa turca Cabocla Herondina, será homenageada neste sábado (27), em festa promovida pelo Ilê Dará Asé Oyá Onira, primeiro terreiro de Candomblé de Santarém, oeste do Pará. O evento, aberto ao público, acontecerá no terreiro localizado na Rua Passagem da Juventude, entre as Ruas 24 de Outubro e Silvério Sirotheau, a partir das 20h.

À frente da casa, fundada em 1974, a Yá Obasylé Conceição Moraes conta que, mesmo no candomblé, jamais deixou suas raízes do Tambor de Mina. Iniciou o trabalho espiritual ainda na juventude, com cerca de 22 anos, e trouxe de Belém o culto à Cabocla Herondina. “Foi com ela que eu me encontrei nos momentos mais difíceis da minha vida. Trabalhei na Umbanda, no Tambor de Mina, e quando eu vim para cá, ela veio comigo”, relata a matriarca.

Reconhecimento

Para a Yá Obasylé, uma festa que também celebra a força da fé e a gratidão ao baluarte que lhe ajudou a superar as adversidades. “Mãe Herondina descobriu que eu estava com câncer e, na época, não havia médicos que pudessem afirmar, então eu fui para Belém, fiz o exame e deu positivo. Eu operei e fiz todo o tratamento. Isso é amor, prova que realmente a entidade existe”, ressalta.

Atualmente, a líder religiosa preside o Instituto Sociocultural Obasylé, atuando como a matriarca da primeira casa de Candomblé do município. Por sua dedicação, Yá Obasylé foi agraciada com a Comenda Mãe Doca, pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em 2015, e com a honra ao mérito da Câmara de Santarém em 2023.

A festa da encantada

A Cabocla Herondina é descrita com uma entidade encantada. A lenda diz que Herondina era uma princesa turca enviada em um navio, juntamente com suas irmãs Jarina e Mariana, para fugirem de uma revolução em seu país. Após o navio ancorar no Maranhão, Herondina se encantou juntos as irmãs, e transformaram-se em animais sagrados, que guardam e habitam a floresta.

A programação do evento tem início às 20h, seguindo os rituais sagrados da casa. Yá Obasylé reforça que o evento é aberto a todos, desde que os participantes não estejam alcoolizados e trajes inadequados. Filhos de diversas casas de Àsè de Santarém, da Umbanda, Tambor de Mina e Candomblé, foram convidadas a participar.

“Todo mundo pode participar, todas as pessoas podem participar para louvar, agradecer e pedir, pois ela é uma entidade de luz”, destaca a matriarca Yá Obasylé que reforça o convite. “É sempre um prazer muito grande receber todos como convidados e como amigos. Parabenizando e batendo palma para minha grande amiga e mãe, Toya Herondina de Verequete”.

No domingo, a celebração segue com o Samba dos Boiadeiros, entidades que representam a natureza desbravadora, romântica, simples e persistente do homem do sertão, o “caboclo sertanejo”. A festa, também aberta ao público, terá início a partir das 15h30.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2025/10:02:17

