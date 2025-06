Festas Juninas: Equatorial alerta sobre os cuidados com a rede elétrica nesse período

Foto: Reprodução | Em caso de acidente com vítimas, os órgãos de segurança precisam ser acionados imediatamente.

A Equatorial Pará está no clima do São João, mas sem esquecer da segurança! Com as festas juninas chegando com tudo, fogueiras, bandeirinhas, quadrilhas, barracas e fogos, a empresa aproveita para lembrar que é preciso redobrar a atenção com a rede elétrica durante esse período.

Um dos principais alertas é sobre o uso de fogos de artifício e fogueiras. O céu colorido e a noite iluminada pela fogueira fazem parte da tradição. Mas soltar fogos ou fazer a fogueira perto dos fios pode causar curtos, apagar a festa inteira e até provocar acidentes graves. Além disso, as chamas e faíscas podem atingir fios energizados causar incêndios ou interrupções no fornecimento de energia. Por isso, a recomendação é manter distância segura da fiação elétrica.

Outro ponto de atenção é o risco das ligações clandestinas, que além de ilegais, representam uma grave ameaça à segurança das pessoas e podem comprometer o fornecimento regular de energia. “A Equatorial combate ativamente esse tipo de prática. Ligações feitas sem autorização e sem os critérios técnicos adequados podem provocar choques, curtos e incêndios, colocando em risco quem instala e também toda a comunidade”, explica Elton Lucena, Executivo de segurança da Equatorial.

Apoio com ligações provisórias

Para garantir que todo mundo aproveite o arraial com segurança, a Equatorial oferece ligações provisórias para barracas, palcos e outras estruturas temporárias. É só fazer o pedido pelos nossos canais oficiais com antecedência e deixar que o time técnico da empresa cuide de tudo.

“Nosso compromisso é apoiar a cultura popular e garantir que todos aproveitem as festividades com segurança. Por isso, reforçamos a importância de procurar nossos canais de atendimento para solicitar ligações provisórias, que são analisadas e executadas por equipes técnicas preparadas para garantir o fornecimento adequado e seguro”, destaca Elton.

Canais de atendimento 24h

A Equatorial Pará mantém canais de atendimento disponíveis 24 horas por dia, para solicitações, denúncias ou orientações: Central de Atendimento: 0800 091 0196 (ligação gratuita), atendente virtual Clara (WhatsApp): (91) 3217-8200, Site oficial: https://agenciavirtual.equatorialenergia.com.br e o aplicativo Equatorial Energia: disponível para Android e iOS.

Em caso de acidente com a rede, a distribuidora orienta que os bombeiros (193) e o Samu (192) sejam acionados imediatamente, através dos números de emergência. Para garantir que a rede local seja desligada, a Equatorial deve ser informada do acidente, para que suas equipes possam atuar, e garantir a segurança de todos no local.

Fonte: Equatorial Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/08:35:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...