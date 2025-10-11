Festival da Maniçoba leva o espírito do Círio ao território quilombola do Jambuaçu

Evento apoiado pela Hydro é oportunidade para pessoas com dificuldades de ir à Belém apreciarem a celebração. São esperadas mais de 1000 pessoas, de 15 comunidades e adjacências

Moju, Pará – 10 de outubro de 2025 – No próximo dia 12 de outubro, o espírito do Círio de Nazaré será celebrado no território quilombola de Jambuaçu, no município de Moju, com a realização do 11º Festival da Maniçoba. Com o apoio da Hydro, o evento, que se tornou uma tradição para as comunidades locais, espera reunir mais de 1000 pessoas de 15 comunidades e adjacências para uma noite de confraternização, cultura e gastronomia, permitindo que os moradores vivenciem a maior festa religiosa do Pará em seu próprio território.

O festival é organizado pela Associação Quilombola ADA, que começou como uma pequena celebração familiar, cresceu e hoje é um ponto de encontro para todo o território, especialmente para aqueles que não conseguem se deslocar até Belém, localizada há aproximadamente 130 km de distância, para acompanhar as procissões do Círio. A programação inclui a distribuição gratuita da tradicional maniçoba durante a festividade que acontecerá no período da noite, além do Concurso de Rainha do Festival da Maniçoba.

O apoio da Hydro é fundamental para a realização do festival. A empresa contribui com a doação de insumos para o preparo da maniçoba e a premiação do curso, além de outros itens essenciais. A iniciativa está alinhada ao compromisso da empresa em ser um bom vizinho e contribuir com o desenvolvimento sustentável dos municípios onde opera.

Situado na Região de Integração do Tocantins, no Pará, Moju é um dos sete municípios que cruzam o mineroduto da empresa, transporte subterrâneo que percorre 244km levando a bauxita minerada em Paragominas para a refinaria Alunorte, em Barcarena.

A agricultora Maria Remédio de Jesus é responsável pela produção da maniçoba desde a primeira edição do evento, idealizado por seu marido, Francinei de Souza Santos, mais conhecido como Miranda. Para este ano, ela pretende produzir 150 quilos do prato, obtidos a partir de mais de 200 quilos de maniva, em sua maioria cultivada em sua terra.

“Como não tínhamos condições de nos locomover para Belém durante as festividades do Círio, há 11 anos meu marido tivemos a ideia de reunir nossos vizinhos para dividir com eles a nossa maniçoba. Com o passar dos anos, o evento só foi crescendo, trazendo pessoas de outras comunidades do nosso território e de outros locais do município. Assim, também foi aumentando a quantidade de maniçoba, ao ponto que só nossa produção de maniva não era mais suficiente”, detalha Maria.

A agricultora conta que inicia os preparativos um ano antes, tempo que a maniva leva para ser cultivada, desde o plantio. Enquanto a maniçoba, já está sendo produzida, pois é fervida de oito a 12 dias.

Para Michel Santos, liderança comunitária no território, o festival já se tornou uma tradição no Jambuaçu, e é essencial para reforçar o sentimento de pertencimento à cultura paraense. “O Círio é uma expressão cultural muito importante para nós, que vivemos e não queremos perder por não conseguirmos participar da festa em Belém. E o festival mostra que é possível fazer um ótimo evento aqui mesmo, com uma boa maniçoba e outras comidas típicas da nossa região”.

O líder destaca ainda a importância do apoio de terceiros para que essa tradição seja mantida. “A gente fica feliz que a possa estar realizando o evento com donativos, pois não é fácil manter essa tradição todos os anos, já que a gente sabe que os gastos com as despesas são bem altos”.

Sobre a Hydro:

A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia renovável, comprometida com um futuro sustentável. Com o objetivo de criar sociedades mais viáveis, desenvolve indústrias que importam para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro transforma recursos naturais em soluções e negócios relevantes de forma inovadora, criando um local de trabalho seguro para 33.000 empregados em mais de 140 unidades e 40 países. No Brasil, a Hydro está presente em toda a cadeia de valor do alumínio, com quase 7 mil empregados diretos. Atuando desde a extração de bauxita, produção de energia renovável, refino de alumina, produção de alumínio e extrusão, oferece conhecimentos e competências únicas para indústrias da construção, automotiva e de embalagens, entre outras.

Fonte: ydro@ideal-axicom.com/Com foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/11:19:42

