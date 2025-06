Festival de Parintins começa hoje (27): veja tudo sobre o evento e os bois Caprichoso e Garantido

(Foto: Reprodução) – Bois Garantido e Caprichoso duelam pelo título de 2025 (Foto: Secretaria de Cultura do Amazonas)

Chegou o dia! A partir desta sexta até domingo (29), os Bois Garantido e Caprichoso duelam no Bumbódromo pelo título de 2025 do festival de Parintins

O Festival de Parintins é a maior festa folclórica do Brasil e ocorre todos os anos no município de Parintins, no interior do estado do Amazonas, a 369 km de Manaus. Realizado desde 1965, o evento, reconhecido como Patrimônio Cultural pelo IPHAN em 2018, celebra a cultura diversa do povo amazônico, integrando elementos das culturas indígena, africana e europeia por meio da arte, música e tradições locais

O principal destaque do festival são as apresentações dos bois-bumbás ‘Garantido’ (vermelho) e ‘Caprichoso’ (azul), os quais trazem centenas de pessoas, que interpretam lendas e rituais ribeirinhos com danças e alegorias e grande estruturas, e grande estruturas para o Bumbódromo.

Que horas começa e qual a duração do festival?

O Festival de Parintins ocorre durante três dias – sexta (27); sábado (28) e domingo (29), à noite – com cada boi tendo uma ordem de apresentação alternada. Cada boi tem uma apresentação de 2h30 por dia. A transmissão será realizada pela TV A Crítica, de Manaus e através de seu canal no Youtube, a partir de 21h30 (horário de Brasília).

Como é definido o boi campeão?

Durante a apresentação, 21 itens, sendo 7 em cada bloco, são avaliados pela bancada de júri de 10 membros. As notas variam de 0 a 10, podendo incluir décimos (como 9,9, 9,8, 9,7…). A torcida rival deve permanecer em silêncio durante as apresentações, caso contrário leva pena de punição. O boi vencedor é aquele que obtiver a maior pontuação somada das três noites do Festival.

Dicas para o turista

Para os visitantes na região, é essencial:

Se planejar, devido à grande demanda por pacotes turísticos esgotados. Veja quanto custa ir para lá!

Usar roupas leves, protetor solar, repelente e beber bastante água.

Respeitar às tradições locais, especialmente para os novatos na festa ou na região.

Fonte: Enderson Oliveira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/15:20:43

