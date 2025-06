Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira encerra edição histórica com recorde de público e programação diversificada

(Foto: Wilson Soares/ A voz do Xingu ) – Considerado por expositores e visitantes como o maior e melhor de todos os tempos, o Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira encerrou neste domingo (29/6) sua quarta edição com saldo extremamente positivo.

Realizado no Centro de Eventos Vilmar Soares, o festival reuniu milhares de pessoas de diversas partes do país durante os dias de programação, consagrando-se como um marco para o setor na região da Transamazônica e Xingu.

“Pra mim, esse foi o melhor evento que já participei. Todos os dias vendi meus produtos e voltava pra casa produzir mais para o dia seguinte”, celebrou a chocolatier Rosa Vronski, de Medicilândia, que conquistou prêmios em três categorias no concurso de chocolates artesanais deste ano.

O último dia do evento começou cedo, às 9h, com o Curso de Derivados de Cacau, voltado para produtores e amantes do chocolate que puderam aprender mais sobre as inúmeras possibilidades de transformação do fruto símbolo da região.

À tarde, o destaque foi a Cozinha Show, que trouxe ao palco os chefs Elder Soares (Vitória do Xingu), Barbara Luanny (Altamira), Lionel Ortega e Rita Aguiar, encantando o público com receitas preparadas ao vivo.

Enquanto isso, o Espaço Kids e a Cozinha Kids garantiram a diversão da criançada, que também teve lugar garantido na festa do chocolate.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a apresentação da escultura “Senhor Juruti”, produzida com 250 quilos de chocolate em um trabalho minucioso que levou quatro dias. A obra impressionou pela beleza e grandiosidade.

“Chegar em Altamira já é lindo. A gente trabalhou quatro dias inteiros para montar essa escultura de dois metros. Estou emocionada, amei a cidade e o povo. Já estou com saudade”, contou a chocolatier Tati Benazzi.

A programação da noite seguiu com o Concurso de Poesias, que reuniu estudantes da rede pública municipal em um momento de arte e sensibilidade, revelando a conexão entre palavras e sabores.

Na sala VIP do evento, o júri composto pelos chefs renomados Ariel Ortega, Karla Leal e André Cabral avaliou os finalistas do Circuito Gastronômico 2025. O prato “Caramuru”, do restaurante Luz, localizado no balneário Pedral, ficou com o primeiro lugar. Em segundo, a sobremesa “Cacau da Amazônia”, assinada pelo chef Felipe Matheus, do empreendimento Vida Doce. Já o terceiro lugar ficou com a sobremesa “Bolo Tentação do Chocolate”, apresentada pela Tacacá da Diana.

Ao todo, sete estabelecimentos participaram do concurso, que busca valorizar a culinária regional. O circuito foi promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de Altamira (Semtur) e ocorreu entre os dias 9 e 29 de junho.

Encerrando com chave de ouro, o festival teve apresentações folclóricas celebrando a cultura xinguana e o show do cantor Sam Bruno, que animou o público no encerramento.

“Um evento como esse, que movimenta mais de 140 mil pessoas e faz circular na cidade mais de 10 milhões, é gratificante. Parabéns aos organizadores e aos produtores — sem eles, não existiria esse grandioso evento”, destacou o prefeito de Altamira, Loredan Mello.

“Eu nunca tinha vindo, fiquei encantada com tudo que vi, nem queria mais voltar pra casa”, disse a dona de casa e comerciante Josefa Soares, de 85 anos, emocionada com a experiência.

O Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira consolidou-se como um dos principais eventos da cadeia produtiva do cacau na Amazônia, unindo sabores, cultura e desenvolvimento regional.

O Chocolat Xingu 2025 é uma realização da Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (Sedap) e com o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau). A organização é da MVU Promoções e Eventos, idealizadora do Chocolat Festival.

