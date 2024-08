Festribal de Juruti, com patrocínio master da Alcoa, comemora a sua trigésima edição

Tribo Muirapinima | Foto: Reprodução

Evento de valorização da cultura amazônica fortalece o desenvolvimento cultural e socioeconômico do município paraense.

Com o tema “Juruti te espera”, a 30ª edição do Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti – Festribal foi realizada, de 31 de julho a 3 de agosto, no Centro Cultural José Priante – Tribódromo, para prestigiar as apresentações das tribos Munduruku e Muirapinima. O evento é uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, onde as duas tribos apresentam um duelo artístico a céu aberto com alegorias cênicas, danças e cantos indígenas.

Na primeira noite foi realizada a festa dos visitantes com atrações nacionais. Na segunda foi a vez de as duas tribos fazerem seu ensaio técnico como uma prévia da competição oficial. Já na terceira as crianças brilharam no desfile das tribos mirins, enquanto o sábado foi marcado pela apresentação oficial.

O festival contou ainda com a presença de lideranças da Alcoa. Helio Lazarim, diretor de Operações da unidade de Juruti, destacou o incentivo da empresa a projetos culturais. “Faz parte da filosofia da Alcoa gerar valor e fomentar a cultura, a educação e o desenvolvimento social nas regiões onde estamos presentes.”

Considerado um importante instrumento de incentivo ao turismo na região, o Festribal avalia 16 categorias, como harmonia, ritual e alegorias. A disputa terminou em empate e o critério para desempate foram as notas do quesito ‘regional’, item responsável pela musicalidade de cada agremiação. Assim, a tribo Munduruku venceu por dois décimos, sendo a campeã pela terceira vez consecutiva.

“A soma do esforço da diretoria, do conselho de arte, dos torcedores, das famílias e dos brincantes foi o fator fundamental para chegar a esse tricampeonato. A vitória é fruto de muito trabalho, amor e união, inclusive dos parceiros que nos ajudam a fazer esse grande evento, como a Alcoa”, diz Alex Guedes, presidente da tribo Munduruku.

A gerente de Relações Governamentais da Alcoa Brasil, Juliana Noronha, participou pela primeira vez da comemoração e se encantou com a riqueza da cultura local. “A Alcoa se consolida como patrocinadora master de um evento importantíssimo não só para Juruti, mas para todo o Brasil. Queremos continuar somando forças com a organização para contribuir diretamente com o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região”, afirmou.

Sandro Silva, presidente da tribo Muirapinima, já planeja as próximas etapas. “O sentimento é de dever cumprido e objetivos alcançados, independente do resultado fora da arena. O próximo passo é continuar organizando o processo. A partir de outubro vamos pensar no novo formato”.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas métricas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade.

A unidade é composta por plantas de britagem e lavagem, bacias de rejeitos e pátios de estocagem. Já a frota ferroviária conta com quatro locomotivas, com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto.

Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, R$ 74 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Curtir isso: Curtir Carregando...