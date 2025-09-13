Feto é encontrado em lixeira de estabelecimento comercial; em Santarém

Viaturas da Polícia Militar no local onde o feto foi encontrado — Foto: Kamila Andrade / g1

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e providenciou a remoção do feto, que será submetido a exames no Instituto Médico Legal.

Um feto foi encontrado nesta sexta-feira (12) pela Polícia Militar dentro da lixeira de um estabelecimento comercial localizado na avenida Olavo Bilac, em Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações repassadas pela PM, uma funcionária do local teria reclamado de dores e informado à proprietária que não se sentia bem para trabalhar. Ela chegou a ser liberada para procurar atendimento médico, mas, antes de sair, entrou no banheiro do estabelecimento. Pouco depois, uma colega percebeu a situação e encontraram o feto. Em seguida, o feto foi retirado do banheiro e colocado em uma lixeira.

O sargento Ítalo Santos, da Polícia Militar, acompanhou a ocorrência e destacou a gravidade do episódio.

“Fomos acionados e, ao chegarmos, verificamos que a informação procedia. O feto foi encontrado inicialmente no banheiro e depois colocado em uma lixeira. Infelizmente já não apresentava sinais vitais”, disse o policial.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e providenciou a remoção do feto, que será submetido a exames no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a PM, a principal linha de investigação é se houve um aborto espontâneo ou provocado. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para esclarecer as circunstâncias do caso.

A suspeita foi localizada e será conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

Fonte: g1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/06:39:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...