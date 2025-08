FICCO/SC deflagra operação para combater crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados brasileiros

Foto:Reprodução/FICCO/SC | Na manhã desta terça-feira (5/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou a Operação É Tetra, com o objetivo de desarticular facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso.

Na ação, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça ainda determinou o sequestro sobre bens e valores dos investigados e das pessoas jurídicas vinculadas aos suspeitos, até o montante de R$ 35 milhões.

As investigações tiveram início em setembro de 2023, após análise de dados apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão de um condenado de uma operação da PF denominada Trinca de Ases, que se encontrava foragido e residindo no interior de São Paulo, inclusive utilizando documento falso.

No decorrer da apuração foi constatada expressiva movimentação financeira com indícios de origem ilícita, em uma complexa estrutura de pessoas físicas e jurídicas voltadas à prática de lavagem de dinheiro.

A FICCO/SC é uma força-tarefa composta atualmente pela Polícia Civil/SC, Polícia Federal e Secretaria de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, que atua de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Mandados de Busca Apreensão:

SANTA CATARINA

Criciúma/SC – 05

Içara/SC – 02

Tubarão/SC – 02

Grande Florianópolis/SC – 01

Itapema/SC – 01

Balneário Camboriú/SC -03

Camboriú/SC – 02

São Francisco do Sul/SC – 02

Campo Alegre/SC – 01

Penha/SC 01

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre/RS – 01

SÃO PAULO

Osasco/SP 03

Americana/SP 01

São Roque /SP 01

São José dos Campos/SP 01

PARANÁ

Curitiba/PR 03

GOIÁS

Goiânia/GO 03

MATO GROSSO DO SUL

Itaquiraí/MS 02

Fonte: Coordenador da FICCO/SC – Nelson Luiz Confortin Napp e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2025/06:30:59

