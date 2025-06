Fiéis confeccionam tapete de Corpus Christi na Nova Marabá

(Foto: Josseli Carvalho) – A ação unificou o trabalho das paróquias da cidade em um trecho de mais de 800 metros de extensão

A Diocese de Marabá organizou, nesta quinta-feira (19), a tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi ao longo da Avenida VE-3, na Nova Marabá. A ação unificou o trabalho das paróquias da cidade em um trecho de mais de 800 metros de extensão.

A produção dos tapetes começou ainda na madrugada, com cada paróquia responsável por cerca de 80 metros. A via, que é duplicada, teve um dos lados isolado para o trabalho, com apoio de agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU).

A celebração principal do dia ocorreu no Ginásio Poliesportivo Renato Veloso, na Folha 16. O evento contou com a presença do bispo diocesano, dom Vital Corbellini, além de padres de todas as paróquias do município.

Do ginásio, os fiéis seguiram em procissão até o Santuário Nossa Senhora de Nazaré, também na Folha 16, passando pelos tapetes confeccionados durante o dia. No local, foi realizada a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debatee Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/11:00:05

