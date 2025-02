Fies 1/2025: iniciada convocação da lista de espera

(Foto: Divulgação/MEC) – Começou na terça-feira, 25 de fevereiro, a convocação dos estudantes da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil.

Os pré-selecionados devem complementar suas inscrições em até três dias úteis

A convocação dos candidatos pré-selecionados para lista de espera do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao primeiro semestre de 2025, começou na terça-feira, 25 de janeiro. Os estudantes deverão acompanhar as convocações no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até o dia 9 de abril. A complementação da inscrição deve ser feita na página do Fies Seleção em até três dias úteis, contados do dia subsequente à data de sua convocação. Para isso, basta clicar no botão correspondente à complementação e confirmar os dados da inscrição.

Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) oferta mais de 112 mil vagas – dessas, 67.301 foram ofertadas agora, para o primeiro semestre. As demais vagas serão oferecidas no processo seletivo do Fies do segundo semestre, inclusive aquelas eventualmente não preenchidas após o final da convocação por meio da lista de espera, que é a última etapa do processo seletivo do primeiro semestre.

O candidato pré-selecionado que for reprovado e não conseguir ingresso em turma no período inicial do curso continuará concorrendo em lista de espera. O estudante ainda poderá ser pré-selecionado na hipótese de existência de vaga em alguma das suas outras opções, respeitadas a prioridade indicada no momento da inscrição e a ordem de classificação.

Próximas etapas – Em até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição, o estudante pré-selecionado deverá validar suas informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da sua instituição de ensino superior, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida.

Depois disso, será a vez de validar a documentação exigida pelo agente financeiro (banco). O prazo para essa etapa é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil subsequente à data do reconhecimento da inscrição pela CPSA. Após obter a aprovação pelo agente financeiro, o estudante poderá formalizar a contratação do financiamento.

Fies Social – O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar, por pessoa, de até meio salário mínimo – e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação de ativos. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Os estudantes pré-selecionados com renda familiar per capita de até meio salário mínimo estão dispensados da comprovação da renda familiar junto à CPSA, mas devem comparecer à comissão para validação das demais informações. Caso a comissão identifique, entre as informações prestadas, discrepância referente à renda familiar declarada, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação.

No caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência, independentemente de terem se inscrito para vaga do Fies Social ou demais vagas do Fies, os candidatos deverão comprovar a sua situação por meio de laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Todos os pré-selecionados devem ficar atentos aos prazos e aos procedimentos estabelecidos no edital, para não perderem a oportunidade de garantir as suas vagas do Fies.

Confira o cronograma completo do Fies 2025/1

Fies – Instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC que concede financiamento a estudantes para cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram ao programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

