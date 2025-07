Fies: inscrições estão abertas para segundo semestre

(Foto: Divulgação/MEC) – São ofertadas 74,5 mil vagas para essa edição, em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares. Inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até 18/7, exclusivamente pelo Portal Acesso Único

Os interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2025 poderão fazer as inscrições a partir desta segunda-feira, 14 de julho. São ofertadas 74.500 vagas, em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares de ensino superior para essa edição. O candidato poderá selecionar até três opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até o dia 18 de julho, exclusivamente pelo Portal Acesso Único. Para se inscrever é necessário entrar com o login único do governo federal (Gov.br), inserindo o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. Quem ainda não criou a conta pode fazer isso no Gov.br.

Os três estados com maior oferta de vagas são: São Paulo, com 11.397 vagas; seguido por Bahia, com 8.050; e Minas Gerais, com 7.970.

Veja abaixo a tabela de vagas por unidade da Federação:

Processo seletivo Fies 2/2025 – vagas por UF

Sigla da UF Total

SP 11397

BA 8050

MG 7970

CE 5060

RJ 4892

PR 3671

PE 3499

PA 3113

MA 2891

AM 2595

RS 2377

PB 2366

GO 1828

PI 1813

SC 1684

MT 1546

RO 1466

ES 1206

DF 1197

AL 1112

RN 1097

SE 1051

MS 1046

TO 617

AC 468

AP 342

RR 146

Total Geral 74.500

Os candidatos devem atender a requisitos, prazos e procedimentos dispostos no Edital nº 16/2025, que rege a seleção e foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu). Poderão se inscrever aqueles que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não tenham zerado a prova de redação. Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos. O exame não pode ter sido realizado na condição de “treineiro”.

De acordo com o edital, não poderão participar aqueles candidatos que não tiverem quitado um financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo; ou aqueles que se encontrem em período de utilização do financiamento.

Resultado – O resultado da chamada regular dessa edição do Fies será divulgado no 29 de julho e a complementação da inscrição dos pré-selecionados ocorrerá de 30 de julho a 1° de agosto. Após essa etapa, o MEC fará novas convocações por meio da lista de espera para preenchimento de vagas que eventualmente não tiverem sido ocupadas. As convocações mediante a lista de espera ocorrerão entre 5 de agosto e 19 de setembro. Na página do Fies, a complementação da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera deverá ser feita em até três dias úteis após a data da convocação.

Confira o cronograma do Fies:

Reserva – Em 2024, o programa passou a oferecer reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e àqueles com deficiência, tanto para o Fies como para o Fies Social. Outra reserva de vagas é feita para o Fies Social: 50% do total das vagas do Fies é destinado para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O cadastro deve ter sido atualizado dentro do prazo exigido no edital. Para essas pessoas, também será possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Fies Social – A partir de 2024, com o Fies Social, instituído pela Resolução nº 58/2024, o MEC visa retomar o papel social do programa, destinado a atender às necessidades de estudantes de baixa renda. Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento estudantil.

Fies – O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Seu objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderirem ao programa e possuam avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Fonte: Sesu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/16:14:26

