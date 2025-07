Fifa elege a seleção das oitavas de final do Mundial de Clubes

Foto:Reprodução | A Fifa divulgou a seleção das oitavas de final do Mundial de Clubes, com dois representantes de times brasileiros: Thiago Silva e Richard Rios. Pelo menos um representante dos outros seis times classificados completam a lista.

Com grande destaque nesta fase, três times tiveram dois representantes cada: PSG (Hakimi e João Neves), Chelsea (Reece James e Cole Palmer) e Al Hilal (Bono e Koulibaly). Fundamentais nas classificações de Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Gonzalo García, Harry Kane e Guirassy fecham a seleção. Confira:

Seleção das oitavas de final

Bono; Reece James, Thiago Silva, Koulibaly e Hakimi; Richard Ríos, João Neves e Cole Palmer; Gonzalo García, Harry Kane e Guirassy

Seleção das oitavas de final da Fifa (Foto: Reprodução)

Todos os 11 jogadores estarão à disposição de seus clubes para a disputa das quartas de final. Os confrontos acontecem entre sexta (4) e sábado (5).

Confira data e horário dos confrontos nas quartas de final

Sexta-feira (4/7)

Fluminense x Al-Hilal – às 16h. Camping World Stadium.

Palmeiras x Chelsea – às 22h. Lincoln Financial Field.

Sábado (5/7)

PSG x Bayern de Munique – às 13h. Mercedes-Benz Stadium.

Real Madrid x Borussia Dortmund – às 17h. MetLife Stadium.

