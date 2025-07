FIFA estuda transferir jogos da Copa de 2026 dos EUA para o Canadá

(Foto: Reprodução) – A Copa de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e terá sedes distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México

A FIFA está avaliando a possibilidade de transferir parte dos jogos da Copa do Mundo de 2026, previstos para os Estados Unidos, para o Canadá. A medida está sendo considerada diante das dificuldades impostas pelas restrições migratórias dos EUA, que podem afetar atletas, torcedores e membros das delegações de até 43 países, incluindo seleções já classificadas como o Irã.

De acordo com informações da imprensa internacional, o principal motivo da possível realocação seria o atraso na emissão de vistos em consulados americanos, que em alguns casos chega a ultrapassar 300 dias. A situação contraria os princípios defendidos pela entidade máxima do futebol, como inclusão, igualdade e acessibilidade, e vem sendo criticada por especialistas e torcedores.

Enquanto isso, o Canadá surge como alternativa viável para receber mais jogos do torneio. O país é apontado como mais estável do ponto de vista logístico e com políticas de imigração mais abertas, o que facilitaria a participação de delegações e torcedores de diferentes nacionalidades.

O governo dos Estados Unidos afirma que pretende acelerar o processo de concessão de vistos até o início da competição, inclusive com a adoção de tecnologias como inteligência artificial para agilizar os trâmites consulares. Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, adotou um tom mais cauteloso e disse confiar na capacidade dos EUA de sediar o torneio como planejado. “Os Estados Unidos são um país acolhedor”, afirmou, minimizando os problemas relatados.

Ainda não há confirmação oficial sobre a realocação de partidas. A Copa de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e terá sedes distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México. Caso a FIFA opte pela transferência de jogos, os países cujos cidadãos enfrentam maiores restrições para entrar nos EUA devem ser os mais impactados pela mudança.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/14:34:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...