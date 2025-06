Fila para comprar ingresso para o show de Guns N’ Roses em Cuiabá é quilométrica

Fila online para adquirir ingresso. (Foto: Pollyana Araújo)

A banda internacional vai fazer show no Brasil e Cuiabá é uma das 4 cidades da turnê

A venda de ingressos para o show de Guns N’ Roses em Cuiabá no dia 31 de outubro está quilométrica. Durante a manhã, mais de 7 mil pessoas esperavam a sua hora para comprar o ingresso do espetáculo. Os ingressos começaram a ser vendidos às 9h horário de Mato Grosso.

O show integra a turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things –Porque o que você quer e o que você obtém são duas coisas completamente diferentes – que passará por outras cidades brasileiras como Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Brasília.

Áreas

Conforme divulgou a organizadora do evento, a Ditado Produções, os setores serão divididos em:

Front Stage

Área vip

Bagalôs

Camarotes empresáriais

Arquibancadas

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/15:50:06

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

