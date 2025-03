Fila quilométrica de caminhões ao porto de Miritituba, compromete abastecimento de combustível na região

Fila quilométrica de caminhões se forma na BR-230 em Itaituba, no Pará. — (Foto: Divulgação/ PRF)

No distrito de Miritituba, há um grande congestionamento de cerca de 30km

O abastecimento de Óleo diesel e Gasolina já esta comprometido pela demora de chegar ao porto em Miritituba,no Pará. Motorista relatam ao Jornal Folha do Progresso que levam até três a cinco dias para chegar as bases de carregamento, “ficamos parados na via”,disse.

A região Oeste do estado que envolve a rodovia BR-163, como os municípios de Trairão,Moraes Almeida (região Garimpeira de Itaituba) ,Novo Progresso e Castelo de Sonhos são abastecidos pelas bases de combustível do porto de Miritituba.

Uma longa fila de caminhões se formou na BR-230 em Itaituba, no sudoeste do Pará. Motoristas tem seguido até o quilômetro 30 da rodovia, mas acabam retornando pois não têm acesso para seguir viagem até o distrito de Miritituba – área de escoamento de grãos entre Mato Grosso e Pará e principal porto de abastecimento de combustível da região. “Proprietários de postos de Novo Progresso, reclamam a demora para chegar até área portuária, caminhões tanques ficam parados e levam até cinco dias para chegar ao carregamento nas bases de combustível em Miritituba, no Pará.

As filas seriam consequência da sobrecarga do porto, segundo a prefeitura de Itaituba.

Conforme publicou o G1PA, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 16h30, havia 31 quilômetros de congestionamento na BR-230 e 10 quilômetros na BR-163. O efetivo foi reforçado na região para orientação aos motoristas.

Soluções emergenciais

O prefeito de Itaituba, Nicodemos Aguiar (MDB), disse, por telefone, que foi até o local e entrou em contato com a superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela via, para que uma audiência pública seja marcada.

“Vamos reunir Câmara e órgãos competentes para solucionar esse problema que tem causado transtornos, já que muitas pessoas não estão conseguindo nem chegar até Itaituba. Os portos não estão dando conta de descarregar”.

De acordo com o prefeito, a audiência foi marcada para o próximo dia 13 de março. Além disso, segundo a PRF, uma reunião foi realizada nesta quinta (6) com representantes da Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (AMPORT), da concessionária Via Brasil, responsável pela gestão do trecho da BR-163, de acesso aos portos, e a PRF.

“Os participantes assumiram o compromisso de elaborar um diagnóstico e propor soluções emergenciais para normalizar o fluxo de veículos, visando a regularização do tráfego na rodovia, que atualmente enfrenta impactos devido à logística da área portuária”, informou a PRF ao G1.

