Filha de 13 anos confessa que matou a mãe com mata-leão enquanto ela dormia em MT

Foto: Reprodução | Quatro adolescentes foram apreendidos e confessaram ter matado a servidora pública Samara Aparecida Conceição, 34, em Colíder. Entre os menores, está a filha da vítima, uma menina de 13 anos. À Polícia Civil, ela contou que deu o mata-leão na mãe enquanto 3 adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, seguravam os braços e pernas dela. Um deles é o namorado da filha da vítima. Delegado solicitou a internação do grupo.

Conforme divulgado , a menor foi encontrada com o namorado e um amigo, no final da tarde de quinta-feira (11), no meio de um pasto da zona rural da cidade, enquanto fugiam a pé para a cidade de Nova Canaã do Norte. Eles estavam em posse de R$ 4 mil da vítima. A apreensão foi feita pela Polícia Militar.

Os 3 foram levados para a delegacia. Enquanto isso, em diligência, os investigadores da Polícia Civil chegaram até um quarto adolescente, também de 16 anos, que participou do crime. Ele estava em posse de R$ 1 da vítima.

O delegado Adan Ximenes contou que os adolescentes confessaram o crime. “A menina pulou nas costas da mãe, enquanto ela estava dormindo, aplicou uma mata-leão, o namorado imobilizava o braço esquerdo e o amigo, o braço direito. Outro adolescente imobilizava as pernas da Samara”, explicou.

Segundo Ximenes, os menores contaram ainda que, durante o ato, Samara chegou a suplicar à filha para não cometer o crime. Ela também questionava o motivo daquilo. “Narraram com frieza de detalhes que a Sarama deixou de esboçar reação após alguns minutos. A filha falou que, com 3 minutos, ela parou. O namorado contou que, após matarem a mãe, a filha ainda checou o pulso e confirmou que ela estava sem vida”.

Os menores contaram que foram até o local sabendo do plano de matar Samara. “Confirmaram e disseram que cogitaram matá-la a paulada ou facada. Mas decidiram matar por asfixia. Quando questionados sobre o motivo do crime, a filha de Samara alegou que não se sentia amada. Os menores alegaram que, com a ação, ajudariam uma amiga”.

Depois que Samara foi morta, eles fizeram uma busca pela casa e localizaram R$ 5,8 mil. “Estamos autuando os adolescentes pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e representando pela internação dos 4 menores”, finalizou o delegado.

O crime

Samara foi encontrada com as mãos amarradas para trás com fio de ferro de passar roupas e uma camiseta amarrada no pescoço. Ela não apresentava nenhuma lesão aparente, nem mesmo sangramento, apontando que ela pode ter sido morta asfixiada.

Testemunha contou que o crime aconteceu entre as 22h de quarta-feira (10) e 4h da manhã desta quinta-feira. Ao entrar no quarto em que Samara dormia com a filha, e a encontrou caída no chão, amarrada.

A menina, de 13 anos, não estava no local. Polícia a procuou com o pai, na escola e com amigos, mas sem sucesso. Na diligência, descobriram que a mãe não aceitava o namorado dela com o rapaz de 16 anos. Fato que levantou suspeita. Ela foi apreendida no final da tarde de quinta-feira (11), com 3 amigos.

