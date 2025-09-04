Filha de vereador é presa por tráfico de drogas no Pará
A acusada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde ficou de ser autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de munições. Foto: Divulgação
A acusada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde ficou de ser autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de munições
Uma operação de combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, no município de Igarapé-Açu, região do nordeste paraense, resultou na prisão da filha de um vereador daquele município.
A operação foi realizada por policiais civis e militares, na manhã de quarta-feira (3), por volta das 11h30min, na casa do pai de Eloisa Cristina Silva dos Santos, de 38 anos. No imóvel, os policiais civis e militares encontraram aproximadamente 1,5 kg de óxi, além de porções de maconha e 9 munições de revólver calibre 38.
A arma de fogo não foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, contra Eloisa existia em aberto um mandado de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário local.
A acusada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde ficou de ser autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de munições. Ela, que também é suspeita de ser integrante da facção Comando Vermelho (CV), ficou de ser encaminhada para o Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua, região metropolitana de Belém.
Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/14:12:27
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com