Filha de vereador é presa por tráfico de drogas no Pará

Uma operação de combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, no município de Igarapé-Açu, região do nordeste paraense, resultou na prisão da filha de um vereador daquele município.

A operação foi realizada por policiais civis e militares, na manhã de quarta-feira (3), por volta das 11h30min, na casa do pai de Eloisa Cristina Silva dos Santos, de 38 anos. No imóvel, os policiais civis e militares encontraram aproximadamente 1,5 kg de óxi, além de porções de maconha e 9 munições de revólver calibre 38.

A arma de fogo não foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, contra Eloisa existia em aberto um mandado de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário local.

A acusada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde ficou de ser autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de munições. Ela, que também é suspeita de ser integrante da facção Comando Vermelho (CV), ficou de ser encaminhada para o Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

