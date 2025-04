Filha tenta matar a mãe com veneno de rato no cuscuz e é presa em flagrante em Rondônia

Foto: Reprodução | A jovem, de 23 anos, foi presa na manhã do último sábado (29) no bairro Cascalheira, na zona Leste de Porto Velho. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio foi descoberta pela irmã da suspeita, que notou partículas rosadas no alimento e impediu que a vítima o consumisse.

Uma jovem de 23 anos foi presa em flagrante na manhã de sábado (29) após tentar matar a própria mãe misturando veneno de rato em um prato de cuscuz. O crime ocorreu no bairro Cascalheira, na zona Leste de Porto Velho, Rondônia.

De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio foi descoberta pela irmã da suspeita, que notou partículas rosadas no alimento e impediu que a vítima o consumisse. Ao analisar o conteúdo, constatou-se que se tratava de veneno de rato.

A vítima relatou às autoridades que, na noite anterior, havia discutido com as filhas após pedir que uma delas lavasse a louça e perceber que o serviço não foi feito adequadamente. Na manhã seguinte, ao ver que a filha havia preparado o cuscuz, estranhou a atitude, mas só desconfiou do risco quando alertada pela outra filha.

Questionada pelos policiais, a suspeita confessou o crime, afirmando que colocou o veneno no alimento com a intenção de “dar um fim” na mãe. Ela admitiu ainda que planejava o ato há dias, mas só naquela manhã viu a oportunidade de executá-lo.

Após a confissão, a jovem foi levada para a Central de Flagrantes. O delegado responsável pelo caso confirmou a prisão em flagrante e solicitou à Justiça a manutenção da prisão preventiva para evitar fugas ou interferência nas investigações. A vítima, por sua vez, requereu medida protetiva para garantir sua segurança.

A suspeita deve responder por tentativa de feminicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/04/2025/08:19:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...