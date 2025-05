Filhas de Silvio Santos encontram carta inédita do pai; leia

Texto revela valores pessoais e reflexões feitas pelo apresentador ao longo da vida

Silvio Santos | Foto:Reprodução

As filhas de Silvio Santos encontraram uma carta inédita escrita pelo pai que reúne a mentalidade e os valores que foram cultivados durante a vida do apresentador. Intitulado “Os Segredos do Êxito”, o documento de autoria do fundador do SBT foi apresentado pela herdeira Daniela Beyruti — atual presidente da emissora — em reunião interna nesta terça-feira (27).

Na carta, ele traz reflexões sobre trabalho, liderança, fé e gratidão pela vida. “A vida é uma luta que só deve terminar com a morte”, escreveu.

Em outro momento, ele defende a disciplina em relação aos gastos: “trabalhar muito e gastar pouco”. O jornalista também fala sobre o deslumbramento com sucesso, que, segundo ele, não deve subir à cabeça. “Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido”, defendeu ele.

Silvio reflete ainda sobre a fé em Deus: “Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho. Para completar o raciocínio ele fala sobre o seu perfeccionismo com tudo o que fez: “Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita.”

Ao fim da carta, ele traz um tom de leveza que uma pessoa deve tratar a si mesma: “O homem que não é capaz de rir de si mesmo não será capaz de fazer alguma coisa boa na vida”, encerrou.

O apresentador e empresário Silvio Santos morreu aos 93 anos em agosto de 2024. Ele tinha sido internado em 18 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de contrair o vírus da gripe H1N1. Ele teve alta, mas voltou a ser hospitalizado com complicações. Silvio deixou seis filhas, 13 netos e quatro bisnetas.

Leia a carta na íntegra

Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mau. Nunca coloco em postos chaves homens que não sabem obedecer, ninguém pode aprender a mandar sem antes aprender a obedecer.

Sempre tenho tido uma fé inquebrantável em Deus, mas nunca espero que Ele faça o meu trabalho. Desde muito jovem, pratico dois preceitos: trabalhar muito e gastar pouco. Se uma pessoa se envaidece com o primeiro êxito, grande ou pequeno, está perdido.

A vida é uma luta que só deve terminar com a morte”, segue a carta. Silvio Santos escreveu: “Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas. A verdade é que eu tenho aprendido muito mais com o que dizem os meus inimigos do que com o que dizem os meus amigos.

Não sei se isto é um defeito, ou uma qualidade, mas confio pouco nos outros e muito em mim mesmo. Se uma coisa vale a pena ser feita, significa que ela merece ser bem feita. Eu sei que só Deus é perfeito, mas mesmo assim procuro fazer tudo com perfeito, mas mesmo assim procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão que eu não consigo curar.

Fonte:Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:23:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...