Filho agride o pai e furta dinheiro em ocorrência em Guarantã do Norte | MT

Foto: Ilustrativa | No último domingo, 29 de dezembro, por volta das 20h50min, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Goiânia, no bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte-MT. Conforme consta no boletim de ocorrência, o comunicado veio de um sobrinho do suspeito, que informou que seu tio, em estado de embriaguez, havia agredido fisicamente seu avô. Segundo a denúncia, o homem teria dado um golpe de enforcamento no idoso e, em seguida, fugido do local.

Com as informações fornecidas, a guarnição iniciou rondas pela região e conseguiu localizar o suspeito de 33 anos em uma hamburgueria. Ele foi abordado, identificado e detido sem resistência. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem a quantia de R$ 291,00, que foi apreendida e relacionada à ocorrência.

Ao ser questionado, a vítima, um senhor de 64 anos, confirmou que, por volta das 20h, enquanto dormia, foi agredido pelo filho. O suspeito, que estava embriagado e é conhecido pelo uso de drogas, teria aplicado um golpe de enforcamento na vítima. Além disso, o suspeito furtou R$ 500,00 da carteira do pai.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça. Durante a detenção, ele não apresentou lesões corporais.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: 13ª CIPM GUARANTÃ DO NORTE. e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/12:20:30

