Filho de deputado é preso suspeito de matar ex-mulher e namorado dela no Mato Grosso

Câmeras de segurança mostram casal momentos antes de serem assassinados em Cuiabá — Foto: Reprodução G1 Cedida

Carlos Alberto Gomes Bezerra é filho do deputado federal e ex-governador de Mato Grosso Carlos Bezerra (MDB); ele confessou o crime

O empresário Carlos Alberto Gomes Bezerra, de 57 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, 18, em uma fazenda em Campo Verde, em Mato Grosso, suspeito de ter assassinado sua ex-mulher, Thays Machado, de 44 anos, e o namorada dela, Willian César Moreno, de 30. O investigado é filho do ex-governador e deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT). Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime.

Carlos Alberto Gomes Bezerra passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (19) e deve ficar em uma cela separada por ter curso superior, conforme decisão da Justiça. Ele é acusado de assassinar a tiros a ex-namorada e o atual companheiro dela, na quarta-feira (18).

De acordo com a polícia, Thays e William foram mortos com disparos de arma de fogo no momento em que saíam de um edifício residencial no bairro Alvorada, em Cuiabá. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada após o crime e iniciou o trabalho investigativo para identificação do autor dos disparos.

As vítimas foram mortas ainda na calçada do prédio. O casal foi até o edifício Solar Monet, onde mora a mãe de Thays, para deixar um carro na garagem. Ao sair na portaria para aguardar a chegada de veículo de transporte por aplicativo, as vítimas foram surpreendidos pelo suspeito, que conduzia um veículo modelo Renault Kwid, e passou a fazer os disparos contra eles. Os dois morreram no local.

Vítimas foram mortas ainda na calçada de prédio

Conforme os primeiros levantamentos realizados pela equipe da DHPP, Thays e William estavam em um relacionamento, mas a mulher vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro, Carlos. Ela teria comentado com familiares que estava sendo ameaçada de morte e afirmou que iria registrar um boletim de ocorrência contra o agressor.

A perícia preliminar de criminalística constatou que Thays foi atingida por três disparos, sendo dois nas costas e um na altura do quadril. William, mesmo atingido no braço esquerdo e no peito com três disparos, ainda tentou fugir do atirador, mas caiu na calçada, a poucos metros da namorada.

Thays era técnica judiciária e trabalhava na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. O Poder Judiciário de Mato Grosso emitiu nota lamentando o falecimento da servidora. “A Comarca de Várzea Grande decretou luto oficial de três dias em sinal de pesar. À família enlutada, as condolências do Poder Judiciário de Mato Grosso”, publicou.

Prisão do suspeito

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local. A polícia iniciou as diligências, acionando unidades da capital e do interior para localizá-lo. A equipe do Núcleo de Inteligência da DHPP apurou que o empresário estava escondido em uma fazenda, na região de Campo Verde.

As informações foram repassadas à delegacia da Polícia Civil no município, que fez as buscas na propriedade com apoio da Polícia Militar local.

Na fazenda, as equipes policiais localizaram o veículo usado pelo homem para cometer os homicídios. O Renault Kwid estava guardado em um galpão de tratores da fazenda. Também foram apreendidos uma pistola, carregadores, celulares e um canivete tático.

Suspeito foi preso em uma fazenda

Quando as equipes policiais se identificaram para entrar na residência da fazenda, o suspeito saiu da casa com uma sacola nas mãos, contendo uma arma, munições, celulares e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Campo Verde, onde foi autuado em flagrante por homicídio pelo delegado Philipe de Paula da Silva Pinho.

Posteriormente, foi conduzido a Cuiabá e ouvido em depoimento na DHPP, pelo delegado Marcel Gomes Oliveira, responsável pela condução do inquérito. Em entrevista à imprensa, a autoridade policial informou que acredita que o crime foi premeditado e que o homem estava acompanhando os passos das vítimas.

O Terra entrou em contato com a defesa do empresário, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Pistola e objetos apreendidos pela Polícia Civil

