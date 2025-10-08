Filho de escrivã da Polícia Civil morre durante operação da Polícia Federal em Belém (PA)

Foto: Reprodução | Ação tinha como alvo a mãe do jovem, suspeita de envolvimento com organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas

O filho de uma escrivã da Polícia Civil morreu na manhã desta quarta-feira (8) durante uma operação da Polícia Federal em Belém. A ação ocorreu em um prédio localizado na Rua dos Mundurucus, nas proximidades da Travessa Carlos de Carvalho, no bairro do Jurunas.

De acordo com as primeiras informações, a operação tinha como alvo a própria escrivã, que ainda não teve o nome divulgado, suspeita de envolvimento com uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas. As investigações apontam que ela teria mantido um relacionamento amoroso com um dos líderes do grupo.

Durante o cumprimento das diligências, os agentes federais teriam confundido o filho da servidora com o suspeito principal, o que teria resultado na morte do jovem. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias do ocorrido nem sobre a motivação do disparo. A Polícia Federal informou que ainda não divulgou nota oficial a respeito do caso.

Fonte: Estado do Pará On-line e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 16:42:59

