Filho de ex-prefeito tentava salvar mata de incêndio quando árvore caiu sobre veículo

(Foto>Reprodução) – O agrônomo Getúlio Diou Piovesan, de 35 anos, morreu enquanto lutava para salvar a vegetação de um incêndio que avançava sobre a região próxima à sua propriedade. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4), em Nova Bandeirantes (997 km de Cuiabá). Para proteger a terra, Getúlio se juntou a funcionários da fazenda para tentar conter as chamas.

Em meio ao trabalho, ele desceu do veículo para avaliar a situação e percebeu que estava cercado pelo incêndio. Na tentativa de escapar, correu de volta para o carro e iniciou a fuga. Mas, no trajeto, uma árvore em chamas desabou sobre o veículo, fazendo com que perdesse o controle da direção e capotasse diversas vezes.

Funcionários que o acompanhavam o encontraram logo depois, gravemente ferido. Equipes médicas foram chamadas, mas constataram o óbito ainda no local. Getúlio era filho do ex-prefeito de Juara, Edson Piovesan, e de Anita Piovesan.

A família já havia enfrentado uma dor profunda em 2021, quando Edson morreu em um acidente de trânsito na cidade de Castelo dos Sonhos (PA).

A Prefeitura de Juara, em nome do prefeito, Valdinei Holanda Moraes, e toda a administração municipal, emitiu nota de pesar lamentando profundamente o falecimento de Getúlio.

“Neste momento de dor, a Prefeitura de Juara se solidariza com a família Piovesan e amigos, desejando força e conforto para superar este momento tão difícil”, diz trecho.

NOTA NA ÍNTEGRA

Nota de Pesar

A Prefeitura de Juara, por meio do prefeito, Valdinei Holanda Moraes, e toda a administração municipal, lamenta profundamente o falecimento de Getúlio Diou Piovesan. Filho do ex-prefeito de Juara, Sr. Edson Miguel Piovesan (in memoriam), e da Sra. Anita Nunes Piovesan, Getúlio era Produtor Rural, Pecuarista e membro de uma das famílias pioneiras e tradicionais de nossa cidade.

Seu legado de trabalho, dedicação e contribuição para o desenvolvimento do município será sempre lembrado com carinho e respeito por todos. Neste momento de dor, a Prefeitura de Juara se solidariza com a família Piovesan e amigos, desejando força e conforto para superar este momento tão difícil.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2025/16:44:45

