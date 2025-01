Filho de influenciadora morre após cair da carroceria de caminhonete no sudeste do Pará

Joab Vicente, de 4 anos — Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Acidente ocorreu na zona rural de Marabá. A criança, de 4 anos, ainda chegou a ser levada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Um menino de 4 anos, identificado como Joab Luiz Vicente, morreu após ser atropelado por uma caminhonete, quando caiu da carroceria do veículo. O acidente ocorreu no sábado (4), na Vila Sororo, zona rural de Marabá, sudeste do Pará.

A criança era filho da influenciadora digital Genei Silva Vicente e a tragédia gerou comoção na cidade. Em sua rede social, a mãe do menino compartilhou uma publicação, lamentando a morte de Joab. ” A dor da perda do nosso pequeno Joab, que tinha apenas 4 anos, é imensurável, e as palavras de apoio têm sido um grande consolo para nós enquanto enfrentamos esse luto”, disse.

Ainda segundo a nota, Genei, que possui mais de 300 mil seguidores em sua página no Instagram, informou que estará afastada das redes sociais e atividades profissionais. Ela finalizou agradecendo ao apoio de todos.

O acidente

Segundo relatos de familiares à polícia, o primo de Joab, identificado como Welitton da Silva, estava colocando telhas na carroceria e não viu quando a criança tentou subiu na lateral do veículo em movimento.

Na tentativa, o garoto escorregou e caiu, momento em que a caminhonete passou por cima dele. O acidente aconteceu por volta das 17h.

Joab ainda chegou a ser levado por familiares ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Civil informou que está investigando as circunstâncias da morte da criança. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas.

