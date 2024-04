Filho de Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira

Luis Claudio Lula da Silva | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Médica com quem Luis Cláudio Lula da Silva vive há dois anos prestou queixa na Delegacia da Mulher de SP.

Luis Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho mais novo do presidente Lula, foi denunciado por sua companheira, uma médica de 29 anos, por agressão física e psicológica. O registro da ocorrência foi realizado na tarde desta terça-feira (02), na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Luís Cláudio e a denunciante vivem uma união estável há dois anos.

As informações constam no boletim de ocorrência registrado junto à polícia.

Durante o depoimento dado por telefone, a mulher relatou que desde o final de janeiro tem se desentendido com o companheiro e que em uma ocasião Luis Cláudio teria dado uma cotovelada na barriga dela.

A médica também contou para a polícia que, em diversas ocasiões, sofreu abusos psicológicos com Luis Cláudio a ofendendo com xingamentos como “vagabunda, gorda, feia e doente mental.”

Aos policiais, a mulher também contou que não havia registrado boletim de ocorrência anteriormente, pois teria sido intimidada, “uma vez que o autor das agressões é filho do presidente da república” e teria se utilizado dessas condições para ameaçar “acabar com a alma dela”, além de dizer que ninguém acreditaria em sua narrativa.

No boletim de ocorrência, também consta a informação sobre o afastamento da mulher do trabalho por um mês devido ao trauma causado pelas agressões. Ainda segundo o documento, ela chegou a ser hospitalizada com crises de ansiedade.

A mulher contou, também, que em determinada oportunidade, Luis Cláudio chegou alcoolizado em casa e tentou forçar a entrada no quarto, mesmo com os pedidos de distância feitos por ela.

Redes Sociais

Nesta terça-feira, a médica fez uma série de postagens na rede social Instagram em alusão a ideologia do filho do presidente, que não era seguida dentro de casa.

Após o caso ganhar repercussão ela fez outra postagem, já apagada, onde a médica pediu para que as pessoas não relacionassem o caso envolvendo Luis Cláudio com o presidente Lula. “Por favor, deixem o Lula e a família dele em paz. Ele não tem nada a ver com isso”, diz trecho da mensagem.

Em outro trecho, a médica diz: “Parem de responsabilizar os familiares por maldades de um homem adulto de 40 anos. São pessoas totalmente diferentes. Respeitem a família Lula”, diz.

Outro Lado

Em nota publicada no Instagram, o filho do presidente Lula, Luis Claudio, publicou um texto assinado pela advogada Carmen Silvia Costa Ramos Tannuri com o seguinte teor:

“Na condição de Advogada de Luís Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes”.

Fonte: CNN Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/07:16:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...