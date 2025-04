Filho do vice-prefeito de Moju, no Pará, é sequestrado em Belém

Edson Malcher, conhecido como “Pretão”, vice-prefeito de Moju. — Foto: Redes Sociais

Crime ocorreu na noite do sábado, 29. Vítima foi obrigada a transferir quase R$ 5 mil e foi liberada horas depois em estrada.

Felipe Malcher, filho do vice-prefeito de Moju, Edson Malcher (MDB), conhecido como “Pretão”, foi vítima de um sequestro relâmpago na noite do sábado (29), em Belém.

O jovem estava a caminho do Aeroporto Internacional da capital quando foi abordado pelos criminosos. Eles forçaram o rapaz a transferir R$ 4.740 via Pix e a entrar em contato com familiares, segundo informações preliminares.

Horas depois após o crime, o jovem foi liberado no bairro do Icuí, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Nas redes sociais, o vice-prefeito Pretão publicou um vídeo onde falou sobre o sequestro do filho e agradeceu mensagens de apoio e orações. Ele também disse que o ocorrido foi um momento desesperador e angustiante.

“Agradecer primeiramente a Deus, agradecer a todas as pessoas que foram às redes sociais e mandaram mensagens de carinho. Às vezes, a gente vê na televisão, nas redes sociais, a história do sequestro relâmpago e pensa que nunca vai acontecer com a nossa família. Quero agradecer também à Polícia Civil e Militar por terem recuperado meu filho. Meu filho está bem, nossa família está bem agora, mas não desejo isso para ninguém. Foram momentos bem difíceis”, contou.

Ninguém foi preso. A Polícia Civil disse, em nota, que “equipes da Seccional de São Brás trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime”.

Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, 181.

Fonte: Thaís Neves, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/03/2025/15:33:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...