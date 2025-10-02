Filho é preso após agredir a própria mãe em Itaituba; vítima já tinha medida protetiva

Foto: Reprodução | Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (2), na 7ª Rua do bairro Bela Vista; suspeito usou um facão para ameaçar a mãe e outros moradores.

Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica registrada na 7ª Rua do bairro Bela Vista, em Itaituba.

Segundo informações, uma mulher denunciou que o próprio filho chegou à residência agredindo-a, além de quebrar eletrodomésticos e fazer ameaças contra ela e outros moradores da casa. O suspeito utilizava um facão no momento das ameaças.

A vítima relatou ainda que já possui medida protetiva contra o filho. Diante da situação, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/15:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...