Filho é preso após tentar estuprar o próprio pai idoso no Pará

(Foto: Reprodução) – A prisão foi efetuada pela Polícia Civil na última sexta-feira (12)

Na última sexta-feira (12), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), com apoio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD) e GTV/NIP, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem por tentativa de estupro contra seu próprio pai, um idoso de 91 anos, em Icoaraci, no Pará.

O idoso, pessoa com deficiência visual e auditiva, compareceu à DPPID para relatar que na madrugada de 22 de julho deste ano, seu filho chegou em casa embriagado, entrou em seu quarto e tentou manter relação sexual forçada com ele, mas foi impedido pela filha da vítima.

Durante o depoimento, a vítima disse que o suspeito já havia tentado praticar o abuso sexual em outras ocasiões. As condutas eram sempre praticadas na residência da vítima, de madrugada, quando homem chegava alcoolizado.

Após comprovação das tentativas de abuso relatadas em depoimentos por duas netas e uma filha do idoso, a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa, representou pela prisão preventiva do suspeito por estupro, que foi deferido pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

O investigado estava em local incerto, mas após investigações, foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão no interior de uma oficina mecânica, em Icoaraci, onde o investigado estava trabalhando como pedreiro. Depois dos procedimentos cabíveis, o autuado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/16:40:08

