Filho é preso por tentar estuprar a própria mãe de 62 anos no MT

Foto: Reprodução | A mulher informou à polícia que já havia notado comportamentos estranhos por parte do filho, no dia anterior.

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (01) após tentar estuprar a própria mãe, de 62 anos, em São José do Xingu (a 653 km de Cuiabá).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 11h43.

A vítima relatou à polícia que estava deitada em uma rede, quando o homem se aproximou e encostou o órgão genital próximo ao seu rosto. A mulher informou também que já havia notado comportamentos estranhos por parte do filho, no dia anterior.

O abusador foi contido por outro familiar até a chegada da Polícia Militar.

A equipe policial se deslocou rapidamente para o local, onde prendeu o homem em flagrante.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São José do Xingu, onde foi autuado por tentativa de estupro.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Repórter MT /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/16:58:46

