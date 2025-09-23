Filho extorquia e submetia mãe a violência psicológica antes de matá-la

Foto: Reprodução- Redes Sociais | Segundo a denúncia, Matteos França Campos, 32, mantinha a mãe, a professora Soraya França, sob violência psicológica e patrimonial antes de matá-la em julho. O Ministério Público afirma que ele tentava controlar o dinheiro da vítima e chegou a simular seu desaparecimento.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou Matteos França Campos, de 32 anos, pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele é acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, em Belo Horizonte, em 18 de julho.

Segundo a investigação da Polícia Civil, mãe e filho viviam juntos, e Soraya sofria violência psicológica e patrimonial. O promotor Claudio Barros, coordenador Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri, afirmou que o crime se enquadra em feminicídio por ter sido praticado dentro de casa e em contexto de violência doméstica.

Após o assassinato, Matteos tentou despistar a polícia. Registrou boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento da mãe e chegou a viajar para a Serra do Cipó com amigos. No entanto, o corpo de Soraya foi encontrado no dia 20 de julho em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, enrolado em um lençol e abandonado próximo a um viaduto.

Chamado ao Instituto Médico-Legal, o acusado reconheceu a mãe, mas manteve a versão de que não sabia o que havia ocorrido. Dias depois, diante de contradições em seu depoimento, foi preso e acabou confessando o crime.

De acordo com o relato, ele matou Soraya durante uma discussão sobre dívidas feitas em jogos de apostas. Endividado após um empréstimo consignado, Matteos disse ter “entrado em colapso” durante a briga e enforcado a mãe. Depois, colocou o corpo no porta-malas do carro e o abandonou.

O promotor Caio Augusto Bogus afirmou que o Ministério Público espera uma pena mínima de 20 anos e destacou que, além do assassinato, Matteos cometeu fraude processual ao tentar enganar as autoridades com a falsa denúncia de desaparecimento.

contou Alexis em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

A atleta passou por três cirurgias, sobreviveu e hoje segue em recuperação, ainda necessitando da ajuda da mãe para se locomover. Os primos também apresentaram sintomas, mas tiveram quadros mais leves.

A família acusa o hotel de negligência, afirmando que laudos de inspeção apontaram ausência de cloro na piscina. Procurado pela CBS News Detroit, o Residence Inn declarou que não comentará o caso publicamente.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/09:58:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...