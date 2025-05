Filho foge armado e mãe é presa com arsenal de drogas em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Durante buscas na casa, os policiais encontraram grande quantidade de drogas, arma de fogo, munição e até um animal silvestre irregular.

A Polícia Militar prendeu em flagrante Carla de Almeida Silva, de 31 anos, na noite de terça-feira (13/5), após ela esconder em sua residência o foragido Matheus Henrique da Silva, que estava armado e conseguiu fugir durante a abordagem. O caso ocorreu na Folha 26, bairro localizado na cidade de Marabá, região sudeste do Pará. Durante buscas na casa, os policiais encontraram grande quantidade de drogas, arma de fogo, munição e até um animal silvestre irregular.

Segundo a ocorrência, dois homens fugiram ao perceberem a aproximação da viatura na quadra 07. Um deles pulou o muro de uma residência na quadra 09, onde mora Carla de Almeida Silva. Inicialmente, a mulher negou que alguém tivesse entrado na casa. Com apoio da equipe Tático 02, os policiais entraram no imóvel e encontraram um dos quartos trancado.

No cômodo, estava um homem com uma arma de fogo. Contudo, antes de ser capturado, ele conseguiu fugir novamente pulando o muro dos fundos. Ao ser questionada, Carla admitiu que o homem armado era seu filho e que não sabia que ele era foragido da Justiça.

Durante a varredura no quarto, os policiais localizaram uma espingarda de pressão adaptada para calibre 5.5, uma munição de calibre 20, um pássaro silvestre da espécie curió sem anilha, além de uma grande quantidade de drogas, entre elas:

24 tabletes de crack

1 barra de cocaína

4 pequenas porções de crack

4 porções de cocaína

2 sacos de cocaína

25,8 kg de crack

8,8 kg de cocaína

7 gramas de maconha

2 balanças de precisão

Todo o material foi apreendido e apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá. Carla foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O homem que conseguiu fugir segue sendo procurado pelas autoridades.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/09:52:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...