Filho mantinha mãe em cárcere e desviou pensão para ir a show da Madonna

Demetrius Emerson de Farias, de 49 anos, foi preso após ser acusado de manter a mãe, de 72 anos, em cárcere privado por cerca de 15 anos, em condições insalubres, e de administrar de forma abusiva a pensão da idosa, no valor de R$ 5 mil. O caso, que aconteceu no Distrito Federal, foi revelado após o resgate da vítima por uma equipe da Seção de Atendimento à Mulher da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), na última quinta-feira, 9 de outubro.

De acordo com depoimentos colhidos pela Polícia Civil, o filho deixava a idosa frequentemente sozinha e sem cuidados. Em 2024, ele teria viajado ao Rio de Janeiro para assistir a um show da cantora Madonna, permanecendo fora por quatro dias, utilizando o dinheiro da mãe, que ficou abandonada durante o período.

Uma testemunha relatou que conhece a vítima há cerca de nove anos e afirmou que ela era constantemente ofendida com frases como “Morre, sua velha. Não vai fazer falta aqui. Não presta pra nada”. A mesma fonte mencionou que a idosa apresentava hematomas frequentes nos braços, e que um deles teria ocorrido após uma discussão com o filho.

Outra pessoa próxima disse que, ao tentar retirar sacos de lixo da residência, Demetrius quase agrediu a mãe. Segundo os relatos, o suspeito também impedia que a mulher comprasse um novo fogão ou realizasse exames oftalmológicos, mesmo após ela começar a perder a visão.

A vítima contou à polícia que vivia apenas com panetones, leite e água da torneira. Disse ainda que não tinha acesso à própria pensão, administrada exclusivamente pelo filho desde 2003. Demetrius confirmou que geria o dinheiro, alegando que metade era usada para pagar o plano de saúde da idosa e que ele ficava com apenas R$ 500. Em depoimento, justificou o comportamento dizendo que a mãe “é difícil de lidar” e que “nunca foi uma boa mãe”, embora tenha admitido estar errado por ser ela uma pessoa idosa.

No interior da residência, os agentes encontraram roupas, caixas, lixo e entulhos acumulados em todos os cômodos. O banheiro, a cozinha e o quarto apresentavam condições precárias, com sujeira, mofo e mau cheiro. O fogão estava coberto por crostas de gordura, e caixas de remédio estavam jogadas sobre os móveis. Um grande número de caixas de panetone também chamou a atenção dos investigadores.

A idosa relatou que o acúmulo de lixo durava mais de 15 anos e que a casa nunca era limpa, pois o filho sofre de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), segundo ela. Demetrius foi autuado por crime contra pessoa idosa, com base na Lei Maria da Penha. A investigação segue em andamento.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/07:00:00

