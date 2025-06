Filho mata a própria mãe a facadas em Itaituba (PA) e é preso pela PM

Foto: Reprodução | Suspeito, que seria usuário de drogas, foi preso momentos após o crime no mesmo bairro.

Na manhã desta quinta-feira, 26 de junho de 2025, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento na 1ª Rua do bairro Chico do Leite, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Ao chegarem ao local, os militares constataram o óbito de Marlucia Soares Oliveira, de 53 anos, e solicitaram apoio da Polícia Militar, que imediatamente isolou a área. O principal suspeito do crime seria o próprio filho da vítima, Riquelme Oliveira Neto, de 20 anos, que fugiu após o assassinato.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar conseguiu localizar e prender Riquelme na 6ª Rua do mesmo bairro. A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos legais, e a Polícia Científica fez a remoção do corpo.

Em entrevista, o tenente-coronel Diego informou que o jovem é dependente químico e vinha dando trabalho à mãe, que não aceitava que ele vendesse seus pertences para comprar drogas. Ainda segundo o oficial, durante mais uma discussão, Riquelme teria se armado com uma faca e desferido um golpe fatal no pescoço da mãe, que morreu na hora.

Fonte: Plantão 24horas News/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/07:43:08

