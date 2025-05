Filho mata pai a tiros após flagrar agressão contra a mãe em Parauapebas (PA)

Foto:Reprodução | Na noite do último sábado (17), um caso de violência doméstica terminou em tragédia na Vila Rio Branco, zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, um jovem identificado como Marciano Carvalho Silva, de 21 anos, é suspeito de ter matado o próprio pai, Fernando Nascimento Silva, de 54 anos, após presenciar uma agressão contra sua mãe, Rita Maria Soares Carvalho.

De acordo com o boletim policial, a guarnição foi acionada por meio de mensagem no WhatsApp por um investigador da Polícia Civil. A denúncia partiu de Luciano Carvalho Silva, irmão do suspeito, que informou que Marciano teria flagrado o pai agredindo fisicamente a mãe e, diante da situação, efetuou um disparo de arma de fogo contra o genitor.

Após o disparo, o suspeito teria fugido do local. A Polícia Militar e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na residência, onde foi constatado o óbito e realizada a remoção do corpo. Durante as diligências, os policiais encontraram três armas de fogo artesanais: uma espingarda calibre .38, uma espingarda calibre .22 e outra de calibre não identificado. Todo o material foi apreendido e apresentado à autoridade competente.

Apesar das buscas realizadas, o suspeito ainda não foi localizado até o momento. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município, e a motivação apontada preliminarmente seria legítima defesa de terceiros — no caso, a mãe do autor dos disparos.

A polícia segue em diligência para tentar localizar e prender Marciano. Informações que possam ajudar na elucidação do caso ou na localização do suspeito podem ser repassadas de forma anônima aos canais da Polícia Civil ou Militar.

