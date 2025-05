Filho mata pai e sai andando pelado pela rua em Belo Horizonte — Foto: Reprodução/Redes sociais

Jovem foi preso após cometer crime, neste domingo (18), no bairro Betânia, na Região Oeste. Momentos antes de ser imobilizado por policias, ele disse: ‘Nada me tocará. De hoje em diante, eu sou ‘o senhor’ desta Terra’.

Um jovem, de 23 anos, foi preso após matar o próprio pai a facadas e sair andando pelado pela rua, neste domingo (18), no bairro Betânia, na Região Oeste, em Belo Horizonte. Momentos antes de ser imobilizado por policias, ele disse: “Nada me tocará. De hoje em diante, eu sou ‘o senhor’ desta Terra. Eu assim vos proclamo”.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem histórico de surtos psicóticos. O homem morava com a vítima, de 87 anos, e a mãe, de 62.

De acordo com testemunhas, a mulher passou a noite trabalhando e, ao chegar em casa, se deparou com o marido morto e o filho ensanguentado. Em seguida, o jovem saiu às ruas, totalmente nu, falando frases desconexas e tentando agredir outras pessoas.

A PM foi acionada para contê-lo. Ele só foi imobilizado depois de receber um tiro de pistola e três disparos de choque elétrico.

Na sequência, os militares o levaram para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital, em estado estável. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a exames.

Conforme o boletim de ocorrência, além de ter matado o idoso, o jovem decapitou o gato da família. À TV Globo, vizinhos afirmaram que ele havia agredido o pai em outras ocasiões.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que enviou peritos ao local onde a vítima foi encontrada morta para coletar vestígios que vão subsidiar as investigações.

A instituição afirmou, ainda, que o filho do idoso foi preso em flagrante por suspeita de homicídio qualificado e maus-tratos a animais. Ele recebeu atendimento médico e, até a última atualização desta reportagem, permanecia sob escolta policial.

Fonte: Redação g1 — Belo Horizonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2025/19:13:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...