Filho matou mãe e mentiu à polícia: veja o que ele revelou após prisão

Foto:© Reprodução- Instagram | Matteos França alegou que matou Soraya após um surto por causa de dívidas. Enforcou a mãe, escondeu o corpo e registrou um falso desaparecimento antes de confessar. A polícia investiga se houve premeditação

A professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 58 anos, foi encontrada morta sob um viaduto em Vespasiano (MG), no último domingo (20). Dois dias depois do crime, o próprio filho da vítima, Matteos França Campos, de 32 anos, confessou ter cometido o assassinato.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o homem relatou que vinha discutindo com a mãe por causa de problemas financeiros.

Ele acumulava dívidas com apostas online e, no dia 18 de julho, teria tido um “surto” durante uma briga no apartamento onde ambos viviam, e a enforcou.

Após o crime, Matteos colocou o corpo da mãe no porta-malas do carro e o deixou perto de um viaduto.

O corpo foi encontrado dois dias depois, coberto com um lençol, com roupas e queimaduras. A polícia aguarda o laudo da necrópsia para confirmar a causa da morte, mas não há sinais de violência sexual.

Mesmo após o crime, Matteos registrou um boletim de ocorrência, alegando que a mãe havia desaparecido enquanto ele viajava com amigos para a Serra do Cipó. A versão levantou suspeitas, e as investigações apontaram contradições.

“Todos os elementos indicavam que não havia outra pessoa no imóvel antes da viagem”, afirmou a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira, que conduz o caso. Matteos foi preso temporariamente nesta sexta-feira (25). As investigações continuam.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/06:09:48

