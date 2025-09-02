Filhote de onça achado desnutrido e amarrado passa por tratamento em Teresina

(Foto: Dávylla Kayllanne) – O filhote de onça-parda, encontrado desnutrido e com pescoço amarrado na zona rural de Nazaré do Piauí, foi trazido a Teresina e faz tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semar). O centro fica no Bioparque (antigo Parque Zoobotânico).

O animal chegou na última terça-feira (26) e foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, com o apoio de veterinários do Ibama e especialistas do Bioparque Zoobotânico do estado. Segundo informações obtidas pelo Cidadeverde.com, o animal está em processo de recuperação.

Segundo o Ibama, o animal foi alimentado, hidratado e alojado em habitat adequado para melhoria e regeneração corporal.

Ao ser encontrado, o filhote estava muito debilitado, desnutrido e incapaz de se mover por conta de uma estrutura de madeira amarrada ao pescoço.

Entenda o caso

Em 25 de agosto, a estudante de biologia Dávylla Kayllanne, moradora de Nazaré do Piauí, entrou em contato com as autoridades municipais para comunicar a presença de um filhote de onça-parda na zona rural do município. Segundo ela, o animal havia sido encontrado em condições precárias de saúde, desnutrido e sem a possibilidade de movimentar.

Na ocasião, Dávylla solicitou autorização para que pudesse manejar o mamífero silvestre e transportá-lo até a capital piauense. Considerando gravidade do caso e os conhecimentos da universitária, ela foi autorizada a remover o animal em um veículo disponibilizado pela prefeitura e a seguir, conforme orientação do Ibama, os protocolos de segurança para evitar mais sofrimento à onça-parda.

Espécie ameaçada de extinção

A onça-parda é considerada vulnerável e figura na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Sua presença no semiárido piauiense tem se tornado cada vez mais rara, pressionada pela caça ilegal, pelo desmatamento e pelo avanço das atividades humanas sobre áreas de mata nativa. Dessa forma, o Ibama orienta que, ao encontrar animais feridos ou debilitados, entre em contato com o Instituto ou com órgãos ambientais de seu estado.

Fonte: Cidade Verde /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/15:59:22

