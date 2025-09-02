Filhote de onça achado desnutrido e amarrado passa por tratamento em Teresina
(Foto: Dávylla Kayllanne) – O filhote de onça-parda, encontrado desnutrido e com pescoço amarrado na zona rural de Nazaré do Piauí, foi trazido a Teresina e faz tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semar). O centro fica no Bioparque (antigo Parque Zoobotânico).
O animal chegou na última terça-feira (26) e foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, com o apoio de veterinários do Ibama e especialistas do Bioparque Zoobotânico do estado. Segundo informações obtidas pelo Cidadeverde.com, o animal está em processo de recuperação.
Segundo o Ibama, o animal foi alimentado, hidratado e alojado em habitat adequado para melhoria e regeneração corporal.
Ao ser encontrado, o filhote estava muito debilitado, desnutrido e incapaz de se mover por conta de uma estrutura de madeira amarrada ao pescoço.
Entenda o caso
Em 25 de agosto, a estudante de biologia Dávylla Kayllanne, moradora de Nazaré do Piauí, entrou em contato com as autoridades municipais para comunicar a presença de um filhote de onça-parda na zona rural do município. Segundo ela, o animal havia sido encontrado em condições precárias de saúde, desnutrido e sem a possibilidade de movimentar.
Na ocasião, Dávylla solicitou autorização para que pudesse manejar o mamífero silvestre e transportá-lo até a capital piauense. Considerando gravidade do caso e os conhecimentos da universitária, ela foi autorizada a remover o animal em um veículo disponibilizado pela prefeitura e a seguir, conforme orientação do Ibama, os protocolos de segurança para evitar mais sofrimento à onça-parda.
Espécie ameaçada de extinção
A onça-parda é considerada vulnerável e figura na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Sua presença no semiárido piauiense tem se tornado cada vez mais rara, pressionada pela caça ilegal, pelo desmatamento e pelo avanço das atividades humanas sobre áreas de mata nativa. Dessa forma, o Ibama orienta que, ao encontrar animais feridos ou debilitados, entre em contato com o Instituto ou com órgãos ambientais de seu estado.
Fonte: Cidade Verde /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/15:59:22
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com